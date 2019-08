FIKK DRONNINGENS GODKJENNELSE: Onsdag var Boris Johnson hos Dronning Elisabeth, og fikk grønt lys til å stenge parlamentet i fire uker. Foto: POOL New / X80003

Nordirsk blogg: Boris Johnson utskriver nyvalg i november

Først vil Storbritannias statsminister Boris Johnson tvinge igjennom Brexit uten parlamentets godkjenning i oktober. Så vil han be om nyvalg i november, sier kilder i Johnsons nordirske støtteparti. Et sannsynlig scenario, mener Storbritannia-ekspert.

Høytstående kilder i det nordirske demokratiske unionistpartiet (DUP) skal ha blitt informert av det konservative partiet om at Johnsen planlegger å utskrive nyvalg i november.

Opplysningene kommer fra redaktøren i den nordirsk bloggen Unionist Voice, Jamie Byrson, og er sitert av nyhetsbyrået Reuters.

– Byrson er ingen hvem som helst. Han er en aktivist og en ytterliggående protestant som har blitt veldig anti-DUP, så man må ta det han sier med en klype salt. Men det er flere andre kilder som har lekket til britiske aviser at folk i Downing street forbereder nyvalg. Så det er rimelig å tro at et nyvalg skjer så for som mulig, sier Jan Erik Mustad, førstelektor i britiske studier ved Universitetet i Agder.

Hvis opplysningene stemmer, kan det se ut til at Boris Johnson har lagt litt av en slagplan for å få igjennom Brexit, med eller uten en avtale med EU, samtidig som han skal styrke sin egen posisjon i parlamentet.

Johnsons regjering har bare en stemmes overvekt i Underhuset, og er i dag avhengig av de ti nordirske representantene fra DUP for å få flertall.

FORVENTER NYVALG: Storbritannia-ekspert Jan Erik Mustad. Foto: Henden, Harald

Kalkulerer med mistillit

I går ble det klart at Johnson vil stenge parlamentet fra 9. september til 14. oktober. Manøveren er sterkt kritisert og oppfattet som et forsøk på å stanse parlamentet fra å hindre eller utsette utmeldelsen av EU og unngå en hard brexit.

Opposisjonen og motstandere av «no-deal-Brexit» snur nå hver stein for å finne muligheter for å stanse Johnsons planer. En mulighet er et mistillitsforslag.

Johnson kan bruke et nyvalg på to måter: Han kan enten komme et mistillitsforslag i forkjøpe ved å utlyse nyvalg de kommende dagene.

Eller la mistillitsforslaget gå sin gang, bli felt, la Labours Jeremy Corbyn forsøke å danne regjering. Kretsen rundt Johnson regner med at forsøket vil feile, og at de konservative dermed kan skrive ut et nyvalg etter brexit er et faktum.

– Johnson leder på meningsmålingene, så han har nok kalkulert med at han vil vinne et nyvalg nå, enten etter å ha fått en mistillit mot seg eller om han kommer det i forkjøpet. Han har suspendert parlamentet, så tiden er på hans side. Det ser ut som strategien hans kan lykkes, men her skjer det uventede ting hver eneste dag, sier Mustad.

FORSØKER Å STANSE JOHNSON: Jeremy Corbyn, opposisjonen, Remain-tilhengere og motstandere av «no-deal-Brexit» forsøker desperat å stanse Boris Johnson Foto: Andrew Milligan / PA

Sikre seg velgere

Et annet viktig moment med et nyvalg i november, er at velgere da går til stemmeurnen før de merker konsekvensene av brexit på kroppen.

I et lekket internt regjeringsnotat, som har fått kallenavnet Yellowhammer, kom det frem at den britiske regjeringen tror at mangel på medisiner, mat og drivstoff, er et sannsynlig scenario etter brexit.

– Det vil være stor misnøye hvis Storbritannia ryker ut av EU uten en avtale, men så lenge Johnson får dem ut før et nyvalg, styrker det hans sjanser for å vinne. Det går akkurat nå, før britene ser hvor skadelig brexit kan bli, sier Mustad.

Leder på målingene

Ifølge en oppdatert meningsmåling fra YouGov ligger det konservative partiet godt an for et nyvalg:

Tory-ene kryper stadig oppover målingene, og ligger nå an til en 34 prosents oppslutning, mens Labor får 22 prosent.

Johnson er mye mer populær enn motstanderen Jeremy Corbyn. Ifølge YouGov mener 40 prosent av britene at han er den beste mannen for jobben, mens 20 prosent mener Labor-lederen er best egnet.

Kan stanse lekkasjen til Brexit-partiet

En annen «fordel» for Johnson om nyvalget kommer raskt, er at han kan stanse lekkasjen til Nigel Farage og heller hente hjem velgere fra hans nyoppstartede Brexit-parti.

Blir det en no-deal, har Farage foreslått å inngå en pakt med de konservative hvor Brexit-partiet ikke stiller med egne kandidater i et nyvalg. Inngår Johnson en avtale med EU derimot, vil Farage og hans allierte brukte alle krefter på å knuse Johnson.

Men hos Tory-ene er vurderingen at dersom Johnson får britene ut av EU, vil Brexit-partiet oppløse seg selv for da har de ikke lenger en sak, sier Mustad.

Han mener dette er den samme strategien som da UKIP kollapset: Da folkeavstemningen om EU var et faktum, mistet UKIP, hvis fanesak var å trekke Storbritannia ut av EU, sitt sete i parlamentet i 2017-valget.

DUmPed

Skulle det konservative partiet lykkes med et nyvalg og få flertall, kan det være at alliansen med det nordirske partiet DUP er over.

En twitter-bruker oppsummerer Johnsons plan under tweeten til Jamie Byrson:

«Brexit October, election November, DUmPed December.»

– Ja, det er det ingen tvil om. De konservative er vant til å styre alene, og være avhengig av et annet parti, er det verste de vet. Det begynner å bli vanskeligere og vanskeligere for dem å være avhengig av nord-irene på grunn av situasjonen på grensen mot Irland og at det ikke er noen egne institusjoner oppe og går i Nord-Irland, sier Mustad.

Publisert: 30.08.19 kl. 02:02







