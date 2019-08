Finsk politi på åstedet der to kolleger ble skutt og såret i helgen. To svenske statsborgere er pågrepet og siktet i saken. Foto: AP / NTB scanpix

Svensker siktet for å ha skutt finske politifolk

To svenske statsborgere er pågrepet i Finland og siktet for å ha skutt to finske politifolk i Borgå.

NTB-TT

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Finsk politi bekrefter overfor avisen Iltalehti at de to mennene som ble pågrepet etter en dramatisk biljakt i nærheten av Tammerfors søndag, er svenske statsborgere.

De to politifolkene var ute på oppdrag da de ble beskutt på et fabrikkområde i Borgå, som ligger rundt 50 kilometer nordøst for Helsingfors.

les også Jakter fortsatt gjerningspersoner etter voldshendelsen i Horten

Begge politifolkene ble sendt til sykehus, men den ene av dem ble utskrevet få timer senere. Tilstanden for den andre betegnes som stabil.

Identiteten til de pågrepne svenskene er ikke kjent, og det er også uklart hvilket motiv de eventuelt kan ha hatt.

Det er svært sjelden at det løsnes skudd mot politifolk i Finland.

Publisert: 26.08.19 kl. 11:23

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post