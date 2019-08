ANTATT GJERNINGSPERSON: Bildet er fra en video filmet av et vitne, og viser trolig gjerningspersonen. Foto: SVT Skåne

Drap i Malmö: Politiet har beslaglagt antatt drapsvåpen

Politiet i Malmö jakter fortsatt flere gjerningsmenn etter at en kvinne i 30-årene ble skutt på åpen gate mandag.

Den pågrepne personen fra mandag kveld er fortsatt kun mistenkt for medvirkning til drap – i tillegg til grovt våpenbrudd.

– Det indikerer jo at det fins flere gjerningspersoner, sier påtaleansvarlig Anna Palmqvist på politiets pressekonferanse tirsdag.

Hun sier ellers svært lite om vedkommende, utover at han ble pågrepet i Skåne og er kjent for politiet fra før. Mannen skal være i 20-årene, ifølge Expressen.

Politiet arbeider fortsatt intensivt for å kartlegge hvorfor kvinnen ble drept.

– Vi har dannet oss et godt bilde av personene som er involverte i dette, men mye gjenstår. Vi vil ikke si noe om relasjoner og ikke at det spres spekulasjoner om motiver, sier visepolitisjef Mattias Sigfridsson i Malmö på pressekonferansen.

RYSTENDE: Folk hadde lagt ned lys og blomster på Sergelsväg i Malmö der kvinnen ble skutt mandag. Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Var nybakt mor

Drapet på en kvinne i 30-årene i Malmö mandag formiddag har rystet Sverige. Hun ble skutt på åpen gate da hun var ute og gikk med spedbarnet sitt på armen.

Kvinnen skal ha gått sammen med barnets far. Det var flere vitner til hendelsen, blant dem Marilyn, som forsøkte å redde kvinnen. Ifølge opplysninger Aftonbladet har, skal gjerningspersonen ha gått rett til kvinnen og skutt henne i hodet.

– Det er helt klart at det var hun som var målet, sier en kilde til avisen.

Én mann ble pågrepet og avhørt mandag kveld. Han er mistenkt for å være delaktig i drapet og for grovt våpenbrudd. Et vitne filmet en antatt gjerningsmann løpe fra stedet med våpen i hendene.

– Vi har beslaglagt et våpen i saken som vi mistenker er drapsvåpenet, sier påtaleansvarlig Palmqvist.

Hun vil ikke gå inn på om det ble beslaglagt samtidig med pågripelsen.

Sveriges statsminister Stefan Löfven fordømmer det som har skjedd.

– Det er en ufattelig handling som vekker avsky hos meg og i hele landet. Dette hører ikke hjemme i vårt samfunn. Vi skal vinne over disse morderne, skriver Löfven på Twitter.

PÅ STEDET: Politiet har jobbet intensivt med å finne ut hvorfor kvinnen ble drept. Ifølge Expressen har politiet tatt beslag i kassebilen på bildet, som man kan se har kulehull nede til høyre for hjulet. Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Vil komme i kontakt med flere

Politiet vil være til stede på åstedet, som er en offentlig plass, for å være tilgjengelig for folk de neste dagene.

De har avhørt en rekke personer, gjennomført dørbanking i det aktuelle området og gjort omfattende krimtekniske undersøkelser. Men politiet ønsker fortsatt å komme i kontakt med flere som har vært i området.

Etter drapet skal gjerningspersonen ha flyktet i en Mercedes, som senere ble funnet brennende. Politiet har foretatt undersøkelser på bilen.

BRANT: Denne bilen ble funnet brennende etter drapet på kvinnen. Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Politiet skal ha jobbet med flere teorier, kom det frem mandag kveld: At mannen, barnets far, har en kriminell fortid med en fengselsdom for grovt ran på seg, for et titalls år siden. Den andre teorien er at kvinnen skal ha blitt avhørt som vitne i en drapssak for noen år siden. Hun skal ikke ha vært et sentralt vitne her.

– Det var et veldig kort avhør. Vi ser det som lite sannsynlig at dette er årsaken, men vil selvsagt undersøke det, sa Sigfridsson til SVT.

