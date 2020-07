HYLLEST: – En mann av ren glede og uknuselig utholdenhet, sier tidligere president Barack Obama om det avdøde borgerrettsikonet John Lewis. Foto: ALYSSA POINTER / X80003

Obama: – Gjør sitt beste for å motvirke at folk får stemme

I borgerrettslegenden John Lewis’ begravelse, advarte tidligere president Barack Obama mot angrep på stemmerett og demokrati. Deler av talen var tydelig rettet mot president Donald Trump.

Nå nettopp

Eks-presidenten advarte torsdag kveld mot angrep på landets demokrati.

Uttalelsene kom da Obama talte under begravelsen for borgerrettsaktivist John Lewis. Samme dag reiste sittende president Donald Trump spørsmål om å potensielt utsette høstens valg.

les også BAKGRUNN: Trump åpner for valgutsettelse

– John Lewis dedikerte sitt liv til å slåss mot de samme angrepene på demokratiet vi ser nå, sa Obama.

– Selv mens vi sitter her, har vi folk ved makten som gjør sitt beste for å motvirke at folk får stemme.

Borgerretts-paralleller

Han trakk frem stenging av stemmelokaler og lover som innfører strenge identifikasjonskrav som eksempler på hvordan den nåværende administrasjonen «kirurgisk angriper stemmeretten».

– Selv postsystemet undergraves i oppløpet til et valg som vil være avhengig av poststemmer, så folk ikke blir syke, tordnet Obama til stående applaus i Ebenezer-kirken i Atlanta.

Obama roste Lewis’ engasjement i borgerrettsbevegelsen, men gjorde det klart at mange av de samme problemstillingene fremdeles er aktuelle i dagens USA.

– Nå ser vi med egne øyne politifolk knele på svarte amerikaneres nakker, sa han.

John Lewis ble banket opp av politi i Alabama i 1965, og tjente senere i mange år som kongressrepresentant. I borgerettskampen var han en viktig figur, og talte blant annet rett før Kings berømte «I have a dream»-tale.

18. juli i år døde han av kreft i bukspyttkjertelen.

«Mentor»

Torsdag kalte Obama Lewis «Kings flotteste disippel». Videre hadde han sett på han som en «mentor» som hadde brøytet vei for hans eget presidentskap, som landets første svarte president.

forrige





fullskjerm neste ANNET PARTI: – Lewis trodde på herren, menneskeheten og Amerika, sa eks-president George W. Bush i sin minnestale torsdag. Lewis var motstander av Bush inntog i Afghanistan.

Eks-presidentene George W. Bush og Bill Clinton talte også under begravelsen. Jimmy Carter, som ble satt inn som president i 1977, var ikke i form til å delta, men sendte en skriftlig hyllest som ble lest opp.

Den sittende presidenten glimret med sitt fravær. I 2017 skjelte Trump imidlertid ut John Lewis på Twitter, etter at den tidligere borgerrettsaktivisten sa han ikke så på Trump som en legitim president.

– Kongressrepresentant Lewis burde bruke mer tid på å hjelpe sitt distrikt, heller enn å klage på valgresultatet. Bare prat, prat, prat, og ingen handling, eller resultat skrev han den gang.

Publisert: 31.07.20 kl. 09:03

Fra andre aviser