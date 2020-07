FØRSTE FASE: Vaksinen som utvikles ved University of Oxford er nå i den første fasen med testing på mennesker, og forskerne selv mener resultatene er lovende. Foto: SIPHIWE SIBEKO / POOL / REUTERS POOL

Har testet coronavaksine på mennesker: - Ekstremt lovende

Vaksinen bidrar til utvikling av antistoffer og hvite blodceller som kan bekjempe coronaviruset, mener forskere ved University of Oxford.

Oppdatert nå nettopp

– Vi ser god immunitetsrespons i nesten alle, sier Dr. Adrian Hill, som er direktør ved Jenner-instituttet ved universitetet i Oxford, til AP.

Britene kan nå melde om et stort steg fremover i kappløpet om en ny coronavaksine. Forskere ved Oxford-universitetet har siden april kjørt den første runden med tester på mennesker. Halvparten av de rundt 1000 deltagerne har fått den nye eksperimentelle vaksinen.

Og professor Andrew Pollard sier til BBC at resultatet er «ekstremt lovende». Grunnen er følgende:

De første testresultatene viser, ifølge forskerne, at vaksinen ikke bare fører til produksjon av antistoffer. Forskerne mener at vaksinen også bidrar til produksjon av hvite blodceller (såkalte T-celler) som kan bekjempe viruset.

– Vi har to typer immunitet. Den ene er velkjent: Å utvikle antistoffer som binder seg til viruset og prøver å fjerne det. Den andre er noen hvite blodceller - kalt T-celler - som kan gjenkjenne en virusinfisert celle og drepe den cellen. Og dermed viruset med det, sier professor Hill i en video fra universitetet.

les også Les om vaksinekappløpet: Profitt, prestisje og kamp mellom stormaktene

– Det er økende bevis for at å ha en respons i T-cellene, i tillegg til antistoffer, kan være veldig viktig for å kontrollere covid-19, sier Hill til AP.

Langt fra ferdig med forskningen

Forskerne rapporterer altså at vaksinen gir en effekt på immunitet, men spørsmålet er hvor stor denne effekten er og hvor godt den egentlig beskytter mot og bekjemper coronaviruset.

Altså vet de ikke ennå om vaksinen faktisk virker.

Størst effekt så de hos de ti deltakerne som fikk to doser av vaksinen.

– Vi håper dette betyr at immunforsvaret vil huske viruset, slik at vaksinen vil beskytte folk i en lengre periode. Men vi trenger mer forskning før vi kan bekrefte at vaksinen effektiv beskytter mot SARS-CoV-2-infeksjon og hvor lenge denne beskyttelsen varer, sier professor Andrew Pollard til Sky News.

Saken fortsetter etter videoen...

De første testresultatene ble i dag publisert i forskningsskriftet The Lancet. Hvis du vil lese hele forskningsartikkelen, finner du den her. Der understreker forskerne selv at vaksinen «er trygg», altså at de ikke har oppdaget noen alvorlige bivirkninger eller utfordringer med vaksinen.

Britene har allerede bestilt 100 millioner doser av vaksinen. Også selskapet Moderna, som utvikler en vaksine i samarbeid med amerikanske myndigheter, har meldt om positive resultater.

Publisert: 20.07.20 kl. 16:33 Oppdatert: 20.07.20 kl. 17:12

Mer om Coronaviruset Vaksine

Fra andre aviser