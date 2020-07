TROR DET KAN BLI OPPRØR: John Tannis har satt opp et flagg utenfor huset sitt for å vise at han støtter president Trump også denne gangen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Tror folk tar til våpen hvis Trump taper: – Folk kommer til å bli drept

MOOSIC, PENNSYLVANIA (VG) Til tross for massive demonstrasjoner over hele landet, coronapandemi og dårlige meningsmålinger, har mange velgere fortsatt svært stor tro på USAs president. Trump-velger John Tannis (72) tror det blir opprør om Biden vinner.

– Om Biden blir valgt, kommer det til å bli rasekrig. Folk kommer til å bli drept. Det blir en massakre, sier Trump-supporteren John Tannis (72) til VG, mens han sitter på verandaen sin og spiser kokt blomkål til middag.

Tannis har tidligere eid en våpenbutikk. På gjerdet utenfor huset henger et stort Trump-flagg, og med jevne mellomrom tuter sjåfører som kjører forbi og gir tommel opp for å vise at de støtter presidenten.

På samme måte som mange andre Trump-supportere tror Tannis at Demokratenes presidentkandidat Joe Biden vil ta fra dem alle våpen. Biden ønsker å begrense tilgangen til semiautomatiske våpen og ha strengere regler for bakgrunnssjekker.

Tannis stoler ikke på det, og tror det vil gå lenger.

– De sier bare halve sannheten, sier han.

Han kobler det også sammen med den siste tidens protester i sørstatene mot å fjerne statuer.

– I sør har hver eneste by en statue av noen som ble berømt i borgerkrigen. Det er folk som beskytter dem døgnet rundt slik at de ikke skal bli ødelagt. Det er patrioter som kommer til å stille opp og ta seg av ting.

VÅPENSKILT: Dette skiltet henger i hagen til Trump-supporter John Tanni.

– Om valget går den andre veien, er de som eier flest våpen og vet hvordan de skal bruke dem, republikanere. De er et veldig fredelig folk, de velter ikke statuer, og de skaper ikke trøbbel. Men om Biden vinner, skjer det ikke at fredelige amerikanere kommer til å gi slipp på våpnene sine.

Trump: – Jeg må se det an

At president Trump ikke vil si om han kommer til å godta valgresultatet dersom han taper høstens presidentvalg, bidrar også til spekulasjoner på om det kommer til å bli uroligheter dersom Biden vinner.

På spørsmål fra Fox News’ Chris Wallace i helgen svarte Trump slik på om han kommer til å godta valgresultatet:

– Jeg må se det an. Jeg kommer ikke til å bare si ja. Jeg kommer ikke til å si nei, og jeg gjorde det ikke sist gang heller, svarer Trump.

Bill Deininger (65) er på sin side sikker på at Trump kommer til å vinne.

– Jeg bekymrer meg ikke. Trump kommer til å vinne fordi han har gjort mye for å bygge Amerika. Han har jobbet med infrastrukturen og fått folk i arbeid, sier han til VG.

SIGAR: Bill Deininger er Trump-tilhenger.

Bill Deininger tenner en sigar utenfor huset sitt i skumringen, hvor han også har hengt opp et Trump-flagg. Langs hovedveien henger andre flagg og plakater med bilder av krigsveteraner fra lokalmiljøet som en påminnelse på hva de ofret.

– Så mange fra dette området har dratt ut i krigen, min far og mine onkler har alle vært i tjeneste under andre verdenskrig eller i Korea. De er harde amerikanere og de er familiefolk.

Får ikke lokalhjelp

Joe Biden bodde sine første ti år i Scranton, 20 minutter unna, men Deininger tror ikke det kommer til å hjelpe ham med å vinne Pennsylvania.

– Han liker å bruke det, men ingen husker ham. Han dro da han var ti.

– Og hva har han gjort for dette området da han var visepresident? Skapte han jobber? Jobbet han for infrastrukturen? Sørget han for bedre utdanninger?

– Da du er fra en by, og du er i en viktig posisjon i landet, skulle man tro han ville hjulpet lokalområdet sitt. Men det gjorde han ikke. Ingenting. Null!

Det ser ikke lovende ut for Trump i de seneste meningsmålingene. Joe Biden leder med 13 prosentpoeng over sittende president Donald Trump i den viktige vippestaten Pennsylvania. Nasjonalt leder han med 52 prosent mot 40 prosent, ifølge CNN Poll of Polls. Dette er en oversikt som slår sammen de fem største meningsmålingene i USA.

Til tross for dette, noen dramatiske måneder og en coronapandemi som herjer landet, har mange fremdeles tro på USAs sittende president.

– Meningsmålingene sa også at Hillary lå foran, men gjett hva, det var bullshit. Målingene prøver å styre det amerikanske folket, sier den pensjonerte tannlegen Frankie Ross (66) til VG.

GRILLFEST: Trump-supporterne Frankie Ross (f.v.) var sammen med vennene Lisa og Matt Pisano på grillfest. Foto: Thomas Nilsson / VG

Han forteller at han ofte kjører motorsykkelen sin rundt i Pennsylvania, og at han nå, på samme måte som i 2016, kun ser Trump-valgplakater stående ute i folks hager.

– Jeg kjører mange mil, og det er mange flere skilt for Trump enn for Biden.

Også i dette valget skal han stemme på Trump.

– Vi trengte endring, og Trump ga oss endring.

Frankie Ross er sammen med sine venner Lisa og Matt Pisano på en grillfest som den lokale foreningen for militærveteraner arrangerer. Et coverband spiller 80-tallsklassikere mens de som er der, prøver å holde corona-avstand fra hverandre, samtidig som de danser, spiser grillet kjøtt og drikker øl.

Matt Pisano (68) støtter Trump, men tror at det kan bli et jevnt valg.

– I januar hadde Trump dette landet der han ønsket det. Arbeidsledigheten var lav, og økonomien på vei opp. Alt var bra før corona kom, sier han og legger til:

– Problemene med viruset var ikke Trump sin feil. Han er den første presidenten som må håndtere noe som dette, og nå prøver demokratene å gi ham skylden for det.

SVINGER SEG: Etter hvert som 80-tallslåtene kommer på er det flere som reiser seg for å danse. Foto: Thomas Nilsson / VG

Lisa (50) stemte på Trump i 2016, men er ikke sikker på at hun kommer til å gjøre det igjen.

– Jeg skulle bare ønske han styrte landet og ikke tvitret. Han ønsker alltid å få komplimenter for måten han styrer landet på. Som da han sendte respiratorer til New York. Han må slutte med det og være president, sier hun.

Mørket har senket seg og konserten nærmer seg sluttet da bandet spiller AC/DC-hiten «Highway to hell». Bordene tømmes og alle forsøk på sosial distanse foran lastebilplanet som fungerer som scene er som blåst bort. Det er armer i luften og allsang:

«Yeah, highway to hell

I'm on the highway to hell».

Publisert: 23.07.20 kl. 21:42 Oppdatert: 23.07.20 kl. 21:58

