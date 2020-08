DREPT: Merve Yesiltas (31) døde av skadene hun pådro seg da hun ble dynket i bensin og satt fyr på. Foto: Skjermdump

Kvinnedrap ryster Tyrkia: Dynket i bensin og påtent

Merve Yesiltas (31) ble satt fyr på og drept av samboeren. I år er minst 235 tyrkiske kvinner drept av sine menn, men likevel vil Erdogan-regjeringen trekke seg fra konvensjoner som skal beskytte kvinner mot vold.

Det begynte i sommer med at portretter av kvinner i sort/hvitt ble delt i sosiale medier verden rundt. Kampanjen ble misforstått i begynnelsen, men økte i styrke etter hvert som det svært alvorlige bakteppet ble kjent:

Kampanjen hadde sitt utspring i Tyrkia og tok utgangspunkt i at bilder av drepte kvinner blir vist i svart-hvitt i nyhetssendinger på TV i landet.

Drapet på 27 år gamle Pinar Gültekin fra Mugla-provinsen var den utløsende hendelsen. Hun ble drept av en tidligere kjæreste, som først forsøkte å brenne liket, før han kastet henne i en søppelbøtte og fylte på med sement. Han ble avslørt av et overvåkningskamera da han fylte bensin på en kanne.

PROTEST: Tyrkiske kvinner demonstrerer mot at regjeringen vurderer å trekke Tyrkia fra konvensjoner som skal beskytte kvinner mot vold. Bildet er fra hovedstaden Ankara i forrige uke. Foto: YASIN AKGUL / AFP

Nytt drap

Nå ryster et nytt grotesk drap Tyrkia. 31 år gamle Merve Yesiltas ble dynket i bensin og satt fyr på. Hun døde senere av skadene ved et lokalt sykehus i Ordu-provinsen ved Svartehavet.

Ifølge tyrkiske medier skal hennes samboer Soner Durgun (22) være den mistenkte drapsmannen. Han forsøkte også å sette fyr på seg selv etter å ha påtent kjæresten, og ligger kritisk skadet på sykehuset. De to ble tatt med til sykehuset av brannmenn, etter at naboer så ilden.

Både offer og den mistenkte drapsmannen er navngitt og avbildet i en rekke tyrkiske medier, deriblant den største avisen Hürriyets engelskspråklige utgave og i den tyrkiskspråklige utgaven av BBC. Motivet skal ha vært en krangel.

MISTENKT: Soner Durgun navngis som drapsmann av et samlet pressekorps i Tyrkia. Han forsøkte å ta selvmord ved å sette fyr på seg selv etter å ha drept kjæresten, og ligger hardt skadet på sykehus. Foto: Skjermdump

Økende tall

Hendelsen har fått stor oppmerksomhet i Tyrkia. For det første er det allerede kjent at så mange som minst 235 kvinner er blitt drept av sine menn så langt i år, grunnet krangler og sjalusi. Trolig er mørketallene høye og de siste årene har det vært en markant økning i slike drap i Tyrkia.

For det andre har president Recep Tayyip Erdogan tidligere i sommer uttalt at Tyrkia skal forlate en viktig internasjonal konvensjon mot kvinnevold.

Konvensjonen har sitt navn fra den tyrkiske storbyen Istanbul, og Tyrkia var først ute blant Europarådets medlemmer til å vedta den i 2011. Istanbul-konvensjonen er et omfattende, juridisk bindende rammeverk som har til formål å beskytte kvinner fra alle former for vold og overgrep.

Erdogans parti AKP har kommet under press fra sine mest konservative og islamistiske støttespillere, som hevder at Istanbul-konvensjonen er mot islam og i strid med tyrkiske familieverdier.

DEMONSTRASJONER: De siste årene har det vært mange store demonstrasjoner i Tyrkia mot vold og drap på kvinner. «Vi vil ikke dø» er budskapet på denne plakaten under en demonstrasjon i fjor høst. Foto: MURAD SEZER / Reuters

Erdogans datter uenig

I begynnelsen av neste uke skal det avgjøres om AKP går inn for å trekke seg fra konvensjonen, og i så fall får de gjennomslag i parlamentet med sitt samarbeidsparti, nasjonalistiske MHP.

Men en bølge av demonstrasjoner og kampanjer i sosiale medier kan ha fått Erdogan til å endre syn. Innad i egen rekker er det også delte meninger og mange kvinnelige politikere fra AKP har bedt presidenten revurdere.

Også kvinnerettsorganisasjonen KADEM, som Erdogans egen datter Sümeyye er én av lederne for, har oppfordret regjeringen til ikke å bryte med konvensjonen.

– Istanbul-konvensjonen har vært viktig fordi den legger premisser for vår egen lovgivning, og styrker kvinners vern i retten, sier Gülsüm Kav i den tyrkiske organisasjonen «We will stop femicides», til VG via tolk i Ankara.

– Den store oppmerksomheten kampanjen har fått internasjonalt viser at tyrkiske kvinner ikke står alene. Ingenting er avgjort, men uten denne kampanjen så hadde ikke AKP hatt noen diskusjon om dette, fortsetter hun.

RETTIGHETSKAMP: Gülsüm Kav i den tyrkiske organisasjonen «We will stop femicides» leder an i kampen mot at Tyrkia skal trekke seg fra konvensjoner som beskytter kvinner mot vold. Foto: Özge Sebzeci/VG

Rettighetskamp

Menn som dreper kvinner etter å ha følt seg krenket er et utbredt fenomen i hele verden, også i Norge. Men i Tyrkia har kvinners rettigheter stått sterkt juridisk, og landet har historisk sett hatt langt færre såkalte æresdrap enn andre land i Midtøsten. Landsfader Atatürk ga kvinner stemmerett allerede i 1934 og ville ha kvinner ut i jobb.

Men president Erdogan har flere ganger markert seg med uttalelser som har fått tyrkiske feminister til å reagere med avsky, som at «kvinner ikke kan behandles likt som menn», at «abort er drap» og at barnløse kvinner er «mangelfulle».

PRESSES: President Recep Tayyip Erdogan er under press både fra konservative krefter som vil bryte med Istanbul-konvensjonen og fra kvinnesaksforkjempere. Foto: Presidential Press Service

Lavere straffer

Mange drapsmenn og voldtektsmenn i Tyrkia får lavere straff for «formildende omstendigheter» – som at det kvinnelige offeret provoserte dem ved å kreve skilsmisse, starte en krangel eller grunnet hvordan hun gikk kledd.

– Tyrkiske kvinner i hele landet krever sine rettigheter som likeverdige. Drap øker fordi tradisjonelle strukturer forsøker å motvirke dette. Dessverre er det mangel på politisk vilje til å støtte kvinner. Men det er heldigvis en kvinnekamp, sier Gülsüm Kav til VG.

Publisert: 13.08.20 kl. 18:00

