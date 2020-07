MASSEPROTEST: Lørdag demonstrerte mange tusen i den russiske byen Khabarovsk mot Vladimir Putin (t.h.) og ledelsen i Moskva. De liker ikke at deres populære guvernør er avsatt og erstattet med Putins mann. Foto: Reuters og EPA

Store protester mot Putin: – Folk er ikke redde

I mer enn to uker har store folkemengder tatt til gatene i den russiske byen Khabarovsk i protest mot Vladimir Putin – og hans nyutnevnte guvernør i området.

– Folk er ikke redde. De går ut på gatene, sier Polina Kostyleva, en av opposisjonslederen Aleksej Navalnyjs nærmeste, til VG.

Det hele startet med at spesialsoldater fra Moskva kom til byen langt øst i Russland, ved grensen til Kina, arresterte deres populære guvernør Sergej Furgal – og siktet ham for å ha beordret to drap i 2004–2005.

President Putin avsatte deretter Furgal og innsatte Mikhail Degtjarjov, som ikke har noen tilknytning til distriktet, som ny guvernør.

Folk demonstrerer til støtte for Furgal og mot Putins nye mann. Mange krever også at Putin må gå av. Ifølge Radio Free Europe er det de største demonstrasjonene i Khabarovsk siden Sovjetunionens sammenbrudd for snart 30 år siden. En journalist som dekker protestene for BBCs russisk-versjon skriver lørdag på Twitter at han «har følelsen av at nesten hele byen er i gatene».

– Protestene i Russland er lokale, men deres innhold er av nasjonal karakter. Antallet protester øker for hvert år, misnøye vokser, og Khabarovsk er en del av dette bildet, sier Inna Sangadzhieva i Helsingfors-komiteen til VG.

– Hvordan tror du Putin reagerer på dette?

– Putin er nok bekymret hver gang det kommer «en svart svane», og protesten i Khabarovsk er en slik «svart svane». Putin liker å ha kontroll. Problemet hans er at slike «svarte svaner» kommer det mange av, her må det komme en «system-bærende» løsning, som dagens regimet ikke kan komme med.

– Folk bare fortsetter å gå ut på gatene, og hvordan dette vil ende, er ikke mulig å si nå. Dette er et ledd i konflikten mellom Moskva og regionene, sier Kostyleva – og bruker det russiske ordet for det vi på norsk gjerne kaller «utkantene».

NEI TIL PUTINISMEN: En demonstrant i Khabarovsk er ikke fornøyd med at president Putin har fjernet folks populære guvernør og erstattet med Putins mann. Foto: STRINGER / X80002

– Folk stiller opp for sin tidligere guvernør, til tross for hans gangsterfortid. Det er overraskende at demonstrasjonene bare fortsetter og fortsetter. Men folk her er emosjonelle og er villige til å gå mot presidenten og Moskva, fortsetter Polina Kostyleva.

Inna Sangadzhieva har den samme vurderingen:

– Protestene i Khabarovsk dreier seg om to ting; Den økende konflikten mellom sentrum og periferi, som har stadig blitt synlig i de siste årene og ved flere steder i Russland. Folk protesterer mot Moskva. For den andre dreier protestene seg om konflikten mellom den autoritære styremåten og individenes rett til å velge egne representanter til lokalt styre, mener Sangadzhieva.

Hun trekker fram at den arresterte Furgal har vært en dyktig og populær leder blant folk i Khabarovsk.

– Han reiste rundt, møtte folk personlig og har klart til å løse noen problemer. Protestene i Khabarovsk viser til den russiske befolkningens ønske om å påvirke egne liv, gjennom egne politiske valg, mener Sangadzhieva.

I motsetning til når for eksempel tilhengerne av Aleksej Navalnyj går på gaten i Moskva, har politiet i veldig liten grad blandet seg inn i protestene i Khabarovsk.

– Likevel fortsetter folk å demonstrere, og de kommer også fra nabobyer for å støtte, sier Polina Kostyleva.

Dette er et område av Russland der selv «finnmarksavstander» blir små.

Foruten «Furgal må løslates», er «Putin må gå» blant de mest brukte slagordene blant folk.

De Kreml-kontrollerte mediene har de siste dagene antydet utenlandsk innblanding i demonstrasjonene. Putin-talsmann Dmitrij Peskov kommenterte påstandene slik:

– Dette ordner lokalt politi opp i.

– Måten Putin løser denne situasjonen på, er klassisk. Kreml ønsker å ha kontroll i alle regionene. Dette blir stadig vanskeligere å gjennomføre. Putin og det regjerende partiet Forente Russland mister stadig støtte over hele landet, sier Inna Sangadzhieva.

Hun poengterer at både Furgal og den nye guvernøren tilhører LDPR, det ultranasjonalistiske partiet til Vladimir Zjirinovskij.

STØTTE: Til tross for de alvorlige anklagene mot Sergej Furgal (på plakaten), tar folk til gatene for å støtte ham. «Furgal er vårt valg», står det på plakaten – og henspiller på at folk ikke vil ha innblanding fra Moskva i sine lokale valg. Foto: STRINGER / X80002

– LDPR tilhører «systemopposisjonen», et parti som er «tillatt av Kreml». Folk protesterer egentlig ikke mot den nye guvernøren personlig, men måten de blir behandlet på av Moskva, sier Sangadzhieva.

– Den autoritære måten å håndtere konfliktene på, løser ikke problemene, men skaper mer misnøye og bidrar til radikalisering av protestbevegelsen, sier hun om de lokale demonstrasjonene rundt i Russland. Hun tror protestene kommer til å fortsette og at det vil «vokse fra noe lokalt til noe større og nasjonalt».

Sergej Furgal ble valgt til guvernør for nær to år siden etter et valg der han vant over kandidaten til Putin-partiet Forente Russland.

– Han ble raskt populær, fordi han hele tiden konfronterte dem som hadde makt. Blant annet presset han igjennom gratis skolemat til alle barn. Folk elsket ham, forteller Polina Kostyleva.

Nå er han altså siktet for å ha beordret to drap i sitt tidligere liv som vellykket forretningsmann. Han nekter straffskyld fra sin celle i det samme fengselet som den spiondømte nordmannen Frode Berg satt; Lefortovo i Moskva.

Publisert: 25.07.20 kl. 11:50

