SKYLT VEKK: Vannmassene kom plutselig mandag og tok med seg alt på sin ferd gjennom byen Shiraz sør i Iran. Foto: AMIN BERENJKAR / MEHR NEWS

Minst 18 omkommet i styrtflom i Iran

Det meldes om store ødeleggelser, 18 døde og nærmere 100 skadede etter at den sørlige provinsen Fars i Iran ble rammet av styrtflom mandag.

Flommen er resultat av styrtregn, i det ellers ofte tørkerammede landet.

De nordre delene av landet har vært utsatt for flom siden 19. mars. 56 000 personer og 270 småbyer og landsbyer er blitt rammet av vannmassene.

I dag er de sørlige delene blitt rammet og flommen har altså tatt 18 liv, fire av disse barn, melder Reuters.

Flomvarsel for Tehran

Flere landsbyer nær elver og demninger er blitt evakuert etter flomvarsel i 26 av 31 provinser.

Flomvarsel er også utstedt for hovedstaden Tehran de neste 48 timene.

De iranske myndighetene får nå kritikk for å ha gjort for lite, for sent.

«Enhver mangel i håndteringen av flommen, svikt i redningsarbeidet og i hjelp til de overlevende vil bli etterforsket», sier sjefen for justisdepartementet, Ebrahim Raisi, ifølge Mizan news.

Forsvaret er satt inn i redningsarbeidet nord i landet.

– Klimaendringer forårsaket flommen

– Klimaendringene påtvinger seg vårt land. Disse flommene i Iran er et resultat av klimaendringene over hele verden, sier Reza Ardakanian, energiministeren i Iran.

På sosiale medier blir det delt dramatiske videoer av de voldsomme vannmassene og folk som er blitt fanget i sine biler.

En video på Twitter viser en buss fanget i flommen og en kvinne som roper at de alle kommer til å dø.

«Be for oss. Vi kommer alle til å dø. Mamma, vi kommer alle til å dø», sier kvinnen på videoen, ifølge Reuters.

25.03.19 22:42 Oppdatert: 25.03.19 22:54