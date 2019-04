STEMMEKLARE: Tidlig torsdag morgen var køene allerede lange utenfor valglokaler i Vest-Bengal i India. Foto: AP

Verdens største demokrati går til valg - tror på kvinnerevolusjon

For første gang kan det se ut til at flere kvinner enn menn vil avgi sin stemme i det indiske valget.

Verdens største demokrati begynte torsdag avviklingen av et valg som antakelig innebærer mer logistikk enn de fleste andre valg i verden:

Svimlende 900 millioner mennesker kan stemme ved valget, og bare siden forrige avstemming i 2014 har landet fått hele 83 millioner nye stemmeberettigede personer, skriver BBC.

Valget vil foregå over flere etapper, og siste stemmedag vil være 19. mai. Resultatet er ventet å være klart 23. mai.

De stemmeberettigede skal velge representanter til de 545 plassene i nasjonalforsamlingens underhus Lok Sabha. 8.250 kandidater fra 500 partier stiller til valg.

Kvinnevalget

2019 kan også bli året da flere kvinner enn menn vil stemme i det indiske valget, ifølge Times of India. , som kaller de kvinnelige velgerne en «stille majoritet».

Ved forrige valg var gapet mellom mannlige og kvinnelige velgere kun 1,7 prosent i mennenes favør.

Myndighetene i landet har gjort flere grep for å få opp valgdeltakelsen blant kvinner. Noen steder er det for eksempel egne valglokaler kun for kvinner, skriver Times of India.

Likevel har kvinnene vært underrepresentert blant de folkevalgte både på lokalt og nasjonalt nivå helt siden det første demokratiske valget ble holdt i 1952.

Kvinner hadde etter sist valg i 2014 kun 89 av de 788 setene i det indiske parlamentet – nasjonalforsamlingens underhus Lok Sabha, som det er valgt til nå og overhuset Rajya Sabha. Dette tilsvarer rundt 11,23 prosent.

Valget i India Valget i India er verdens største demokratiske valg. Over 900 millioner velgere kan stemme, fordelt på sju valgdager fra 11. april til 19. mai. Opptellingen skal være klar 23. mai. I alt stiller det 8.250 kandidater fra 500 partier til de 545 plassene i nasjonalforsamlingens underhus Lok Sabha. De to største partiene er det hindunasjonalistiske partiet Bharatiya Janata (BJP), ledet av statsminister Narendra Modi, og Kongresspartiet, ledet av Rahul Gandhi. BJP sikret seg i 2014 282 plasser og rent flertall i underhuset. Kongresspartiet endte med kun 44 plasser, en nedgang på nesten 80 prosent fra 2009. Kilde: NTB, Nyhetsgrafikk Vis mer vg-expand-down

Støtter Modi

Sittende statsminister Narendra Modi oppfordret i en twittermelding torsdag morgen førstegangsvelgere om å møte opp til valglokalene:

Valget blir av mange sett på som en folkeavstemning for og i mot den sittende statsministeren Narendra Modi, skriver NTB. Modi leder det hindunasjonalistiske partiet Bharatiya Janata (BJP), og har de siste ukene brukt konflikten med Pakistan for å styrke sitt image som Indias sterke mann.

Modis motstander i valget er opposisjonsleder Rahul Gandhi fra Kongresspartiet.

– Jeg støtter statministerens politikk, spesielt utenrikspolitikken, sier 38-åringen Sachin Tyagi til Reuters.

Han har møtt opp for å stemme i delstaten Uttar Pradesh.

Publisert: 11.04.19 kl. 07:17