SKYTEDRAMA: Minst 20 politibetjenter og teknikere har kommet til området hvor skytingen fant sted.

Flere personer skutt i Danmark

Nordsjællands Politi melder lørdag kveld om at flere personer er rammet i en skyteepisode i Rungsted.

Flere personer er skutt ved Rungsted, som ligger på Øresund-kysten nord for København.

Det bekrefter vaktsjef for Nordsjællands Politi til flere danske medier, deriblant Ekstra Bladet. Politiet skriver på Twitter at det er for tidlig å si noe om motiv, men at de ikke utelukker at hendelsen er gjengrelatert.

Den første meldingen om hendelsen kom klokken 18.03 lørdag kveld.

Det danske politiet melder om at flere personer har blitt kjørt til sykehus med politieskorte.

Publisert: 06.04.19 kl. 19:55 Oppdatert: 06.04.19 kl. 20:08