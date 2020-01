FERSKT TEAM: Trump har hanket inn et team med medievante advokater. Foto: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Disse skal forsvare Trump

De har ledet riksrettstiltalen mot Bill Clinton og forsvarte O.J. Simpson og overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Dette er Trumps ferske forsvarsteam.

Oppdatert nå nettopp

Neste uke markerer starten på den tredje riksrettstiltalen mot en president i amerikansk historie.

Demokratene, som fører riksrettstiltalen mot president Donald Trump i senatet, har sikret seg flere toppdemokrater i sitt «aktorat».

Presidentens advokater kan sammenlignes med forsvarsadvokater, og senatorene med en jury. I Senatet er det republikanerne som har flertall, og følgelig er det ventet at Trump blir frikjent og får fortsette som president.

Teamet er som «laget for TV», skriver nyhetsbyrået AP.

Onsdag offentliggjorde lederen for Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi, navnene på demokratene som vil føre riksrettssaken mot Donald Trump.

Leder av etterretningskomiteen Adam Schiff (59), blir hovedaktor.

Les også: Ber Senatet «eliminere trusselen» Trump utgjør

Torsdag leverte Representantenes hus riksrettstiltalen til Senatet. Det er den tredje riksrettstiltalen i amerikansk historie.

– I dag skaper vi historie. Når medlemmer av administrasjonen går nedover hallen her og skal levere riksrettstiltalen mot USAs president for maktmisbruk og motarbeidelse av kongressen, krysser vi en terskel i historien, sa Pelosi før hun skrev under, skriver CNN.

«Farlig angrep»

Trump er tiltalt for å ha misbrukt sin stilling ved å presse Ukraina til å granske hans fremste rival Joe Biden, blant annet ved å holde tilbake militær bistand, og for å ha hindret Kongressens gransking ved å nekte sine medarbeidere å samarbeide.

Lørdag ble deler av forsvarets argumenter offentliggjort: I et seks sider langt skriv kaller de riksrettssaken «et farlig angrep på retten det amerikanske folk har til å fritt velge sin president», ifølge New York Times.

– President Trump benekter kategorisk og utvetydig hver eneste beskyldning i begge de to riksrettsanklagene, skriver rådgiver i Det hvite hus Pat Cipollone og Trumps personlige rådgiver Jay Sekulow i brevet, ifølge avisen.

Dette er hele Trumps forsvarsteam:

Advokatene som skal lede teamet har lenge vært kjent, men fredag ble flere navn offentliggjort.

Pat Cipollone (leder), rådgiver i Det hvite hus

Jay Sekulow (leder), Trumps personlige advokat

Ken Starr, etterforsket Clinton før riksrettstiltalen

Alan Dershowitz, har tidligere representer O.J. Simpson

Pam Bondi, jobber i kommunikasjonsstaben til Det hvite hus

Alan Dershowitz

Alan Dershowitz, her utenfor en føderal domstol i New York, mandag 2. desember i fjor. Foto: Richard Drew / AP

Alan Dershowitz er tidligere professor i jus ved prestisjetunge Havard University.

Ifølge BBC sa han onsdag at han ikke vil ta stilling til det politiske, men kun grunnloven. Han har også sagt at han var imot Clintons riksrettstiltale og stemte for Hillary Clinton ved siste valg.

Både Starr og Dershowitz forsvarte den avdøde overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein under rettssaken mot ham i 2008, ifølge BBC.

Ken Starr

Ken Starr, her mens han avlegger ed før han skal vitne i riksrettssaken mot Clinton i 1998. Foto: LUKE FRAZZA / AFP

For 20 år siden førte Ken Starr riksrettsetterforskningen mot president Bill Clinton. Nå skal Ken Starr forsvare Trump.

Clinton ble frikjent for 22 år siden.

Ifølge AP har han tidligere vært aktor i Høyesterett og dommer i en føderal ankedomstol. Inntil nylig var han også president på Baylor University, men han måtte gå av etter kritikk mot skolens håndtering av seksuell trakassering.

Pam Bondi

Pam Bodi, her under en pressekonferanse for Det hvite hus i februar 2018. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Hun var tidligere statsadvokat i Florida og har lenge vært en av Trumps støttespillere, ifølge BBC. I november ble hun en del av kommunikasjonsstaben til Det hvite hus, hovedsakelig med for å jobbe med omtale av riksrettssaken.

Pat Cipollone

Pat Cipollone, her i Washington 12. desember i fjor. Foto: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pat Cipollone har stort sett jobbet innen privat sektor og har stort holdt seg unna offentligheten, før han ble rådgiver i Det hvite hus, ifølge The New York Times.

Sammen med USAS justisminister William Barr, offentliggjorde han referat fra samtalene mellom Trump og Ukrainas president.

Han er nær venn med Fox-kommentator Laura Ingraham, som er en av Trumps støttespillere.

Jay Sekulow

Foto: Steve Helber / TT NYHETSBYRÅN

Jay Sekulow er også leder av Trumps forsvarsteam. Ifølge The New York Times er han en av dem som har vært Trumps personlige advokater lengst.

Avisen omtaler ham som en konservativ mediepersonlighet, og er ofte gjest på Fox News. Han skal ha dype forbindelser til det kristne miljøer.

Publisert: 19.01.20 kl. 00:52 Oppdatert: 19.01.20 kl. 01:11

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser