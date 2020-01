STOR DEMONSTRASJON: «Walk for life» er en årlig anti-abort-marsj. I år falt den samtidig som riksrettssaken i Senatet – og flere VG snakker med, forkaster Demokratenes anklager mot Trump i Senatet. Foto: Thomas Nilsson / VG

Trump på anti-abort-arrangement: – De er ute etter å ta meg

WASHINGTON D.C. (VG) Donald Trump tordner på anti-abort-arrangementet «March for life» bare kort tid før senatorene samles for å føre riksrettssaken mot ham. Der støttes han av demonstrantene.

Flere tusen mennesker er fredag samlet i gatene Washington D.C. for «March for life», et stort, årlig anti-abort-arrangement.

På bannerne som holdes høyt i være står det skrevet ting som «Jeg stemmer for livet» og «Baby holocaust».

Riksrettssaken mot presidenten foregår i Capitol Hill, bare noen hundre meter unna. Pensjonist Mary Ruanne (78) liker dårlig at Demokratene bruker penger på riksrettssaken fremfor å gjøre en viktig jobb.

– Jeg synes det er synd at de bruker skattebetaleres penger til noe som er så uvirkelig og usant, det så mye viktig jobb å gjøre. De har allerede brukt 45 milliarder i Huset, i Kongressen, nå vil de dra det enda mer ut. Det vil koste mer penger. Og det er bare fordi de ikke vil se presidenten gjenvalgt, sier hun til VG.

STØTTER TRUMP: Mary Ruanne (78) liker dårlig hvordan Demokraten «bruker skattebetalernes penger» ved å dra ut tiden i den pågående riksrettssaken lenger bort i gaten for å felle president Trump. Foto: Thomas Nilsson / VG

Det er usikkert hvor mange demonstranter som deltar på «Walk of life», men det er snakk om opptil 100.000 demonstranter, ifølge CNN.

Til sangen «God Bless the USA» gjør president Donald Trump sin inntreden på scenen for å tale til demonstrantene

– Dessverre jobber ytre-venstre med å viske ut rettighetene gud ga oss, sier han blant annet i talen, før han tordner frem hvor «radikale» og «ekstreme» de er, med et flertall i kongressen som å ønsker å tillate abort finansiert av skattebetalerne helt frem til fødselen.

Dette er ifølge CNN falske påstander. Mange Demokrater ønsker mildere abortregler, men at de ønsker å tillate abort «helt frem til fødsel», er ikke riktig.

– De er ute etter å ta meg, fordi jeg kjemper for dere, som kjemper for de ufødtes stemme. Men vi vet alle hvordan vi skal vinne, sier Trump fra talerstolen til stor applaus.

Demokratenes aktorat tar bare femten minutter senere fatt på sin tredje dag der de legger frem anklagene sine mot presidenten, før hans side skal forsvare seg i tre dager.

– Dealbreker om presidenten ikke er pro-liv

Stephanie Etha, en av demonstrantene som deltar, er imponert over Trumps tale og mener den er poengtert.

– Det er en dealbreaker for meg hvis presidenten ikke er pro-liv, sier hun.

Trump snakket varmt om de ufødtes liv og hvordan Demokratene er «radikale» og «ekstreme» i sin abortpolitikk. Her kan du se hele talen:



SIKKERHET: President Donald Trump holdt sin tale bak tykke sikkerhetsglass. Foto: LEAH MILLIS / REUTERS

Kevin Millet fra Pennsylvania er også Trump-tilhenger og har møtt opp for å bruke sin rett til å ytre seg mot abortloven han ikke liker. Han avfeier hele riksrettssaken oppi gaten:

– Jeg synes det er et røykteppe. De forsøker kun å diskreditere Ukrainas president. Og de har forsøkt å undergrave presidentskapet vårt siden han ble valgt, sier Millet om Demokratenes anklager.

HANS RETT: Kevin Millet benytter sjansen til å «bruke sin grunnlovsfestede rett» til å si ifra at han ikke liker abortlovene. Foto: Thomas Nilsson / VG

Demokratene i riksrettssaken brukte sine to første dager på særlig å fokusere på den første delen av riksrettstiltalen, som omhandler hvordan de mener president Donald Trump har misbrukt sitt embete for å styrke seg selv i neste valg ved å be Ukrainas president om å etterforske hans politiske rival.

Hvis du vil følge riksrettssaken direkte, viser vi den på VGTV og oppdaterer jevnlig i vårt direktestudio her.

