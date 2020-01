SYKEHUS: Gravemaskiner og bulldozere jevner tomten der et prefabrikert sykehus skal settes opp i Wuhan i Kina, for å behandle pasienter med corona-viruset. Foto: STR / AFP

Corona-viruset: Vil bygge sykehus med tusen senger på ti dager

En hær av anleggsmaskiner arbeider på spreng i Wuhan i Kina. Her skal et provisorisk sykehus med 1000 senger bygges på bare ti dager, for å ta imot pasienter som er smittet av corona-viruset.

Over 1300 er bekreftet smittet siden sykdomsutbruddet i desember i millionbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. 41 dødsfall er registrert, ifølge CNBC News. 237 skal være alvorlig syke.

– Det er bare et spørsmål om tid før viruset kommer til Norge. Sannsynligheten for at vi får noen tilfeller, er veldig stor, sier førsteamanuensis i mikrobiologi og smittevern ved Universitetet i Sørøst-Norge Jörn Klein.

Provinshovedstaden Wuhan bygger et sykehus med 1000 senger som skal ta imot corona-smittede. Det prefabrikerte hospitalet i utkanten av millionbyen skal stå ferdig allerede 3. februar, ifølge Associated Press.

Modellen for fasilitetene er et sykehus som ble bygget i Beijing i april 2003 og behandlet cirka 15 prosent av dem som ble syke i SARS-epidemien.

Hæren har utplassert 450 leger på sykehusene i Wuhan, hvor korridorene er overfylte.

FRYKT: Kinesere som frykter smitte, venter i kø på Røde Kors-sykehuset i Wuhan. Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

36 millioner isolert i 12 byer

I dag lørdag er kinesisk nyttår, den største utfartshelgen i Kina. 36 millioner mennesker er rammet av at offentlig transport er stengt i Wuhan og elleve byer i nærheten. Ansiktsmasker er påbudt i Wuhan.

Også den forbudte by i Beijing, Disneyland i Shanghai og deler av Den kinesiske mur skal være stengt. Offentlige tilstelninger under nyttårsfeiringen er avlyst, skolenes vinterferier forlenget.

Kinesiske myndigheter iverksetter landsdekkende tiltak blant reisende på tog, fly og busser for å identifiserte mistenkte tilfeller av det dødelige viruset, melder NTB.

Inspeksjonsposter blir etablert landet rundt. Passasjerer som har symptomer på lungebetennelse må umiddelbart isoleres og fraktes til et legesenter, opplyser landets nasjonale helsekomité lørdag.

Utenfor Sørøst-Asia er enkelttilfeller registrert i Frankrike, Australia og USA.

– Vi kan forvente at antall døde vil stige de kommende dagene, sier Klein.

NYTTÅR: Kinesere med ansiktsmasker feirer nyttår med tempelbønn i Hongkong. Foto: Achmad Ibrahim / AP

Mange har svekket helse

Symptomene varierer, men feber er det vanligste symptomet. Viruset kan utvikle seg til lungebetennelse med pustevansker og hoste. Flere av de døde hadde alvorlig, underliggende sykdom.

– Hver fjerde som er smittet, har alvorlige symptomer. Mange hadde nok svekket helse i utgangspunktet. De fleste døde, hadde diabetes, eller hjerte- og karsykdommer eller var mennesker i høy alder, sier Klein.

REISENDE: En pilot og passasjerer fra China Eastern Airlines ankommer Sydney i Australia fra Shanghai. Foto: PETER PARKS / AFP

Smitteverneksperten tror det er mest sannsynlig at corona-smitten kommer til Norge med reisende som flyr hit fra land som Kina, Thailand, Vietnam, Singapore, Japan eller Sør-Korea.

– Flyplassene bør iverksette tiltak hvor man sjekkes for smitte og må ha mulighet til å isolere passasjerer, inntil testresultatene er klare, sier Klein.

– Rutinesjekk ikke særlig effektivt

Helsemyndighetene vil ikke iverksette rutineundersøkelser av flypassasjerer som kommer til Norge.

– Kunnskapen rundt disse sjekkene er at det ikke er særlig effektivt, sier beredskapsdirektør ved Helsedirektoratet Steinar Olsen.

Men Helsedirektoratet informerer flyplassene om å være ekstra oppmerksomme på reisende med symptomer og forteller hva de bør gjøre om noen føler seg dårlige.

Direktoratet er også i ferd med å informere helsetjenesten om prøvetaking og analyser.

SYMPTOMER: Sykdommen starter gjerne med luftveisinfeksjon. De som er blitt alvorlig syke av coronaviruset, har gjerne alvorlig underliggende sykdom fra før.

God håndhygiene forebygger

Det finnes ingen vaksine eller forebyggende medisin mot sykdommen. Tegn på luftveisinfeksjon kan være hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.

God håndhygiene, helst håndvask med såpe og vann, er ifølge Folkehelseinstituttet et viktig forebyggende tiltak.

I starten ble smitten knyttet til et stort matmarked med sjømat og levende dyr i Wuhan, noe som tyder på at smitten kom fra dyr. Etter hvert spres viruset fra menneske til menneske. Også helsepersonell er blitt smittet.

Folkehelseinstituttet har ikke gitt råd om reiserestriksjoner til Kina, inkludert Wuhan. Hverken EU eller WHO fraråder reise til landet.

SMITTET: En helsearbeider ser til en pasient på Zhongnan-sykehuset i Wuhan i Kina, hvor det nye corona-viruset brøt ut i desember. Foto: Xiong Qi / Xinhua

Klein mener likevel det er riktig av Verdens helseorganisasjon WHO ikke å erklære en global krise.

– Slår man alarm nå uten å vite hvor farlig dette viruset er for folk flest, utløser man panikk, sier Jörn Klein.

Influensa tar 900 liv i Norge hvert år

Klein forteller at det finnes flere hundre slags coronavirus, som normalt spres med dråpesmitte. Den nye typen som nå er oppdaget i Kina, er ikke like hissig som SARS i 2002 og MERS i 2012.

Corona-viruset SARS tok om lag 750 menneskeliv verden over. Vanlig influensa utløser til sammenligning ca. 900 dødsfall i Norge hvert år.

Smittevernekspert Jörn Klein mener vi vil oppleve flere nye virus i fremtiden.

– Det er fordi vi blir flere mennesker og har et industrielt landbruk som fører til en økning av sykdommer. Økt urbanisering og ødeleggelser av skogsområder vil også påvirke dette, ettersom dyrene trekker seg mot byene.

