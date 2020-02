FØLELSESLADET: Mitt Romney er så langt den eneste republikaneren som vil avsette Donald Trump Foto: AP

Senator Mitt Romney vil felle Trump

Fra talerstolen i Senatet slo den republikanske senatoren Mitt Romney at han vil stemme for å avsette president Trump.

For mindre enn 10 minutter siden

Derved er han den første republikanske senatoren som bryter med partiet og går sammen med demokratene for å avsette presidenten.

– Jeg mener at å prøve korrumpere et valg for å beholde makt er et så fremstående angrep på Grunnloven som det kan bli, sier Romney i Senatet.

Republikaneren la ikke skjul på at han visste at beslutningen var kontroversiell i sitt eget parti.

– Jeg anerkjenner at det kommer til å bli enorme konsekvenser for å ha nådd denne konklusjonen, innrømmer han.

APPELL: California-senator Kamala Harris ba de republikanske senatorene bli med «på den riktige siden av historien». Foto: US SENATE TV

Om kort tid skal riksrettssaken mot president Donald Trump endelig skal avgjøres. 100 senatorer skal avgi sin stemme for eller mot å avsette presidenten. Dette vil etter planen skje ved 22-tiden norsk tid.

Nå er det vel ikke – på forhånd – knyttet noen som helst usikkerhet til utfallet av avstemningen i Senatet, for Det republikanske partiet har stilt seg lojalt bak presidenten og deres senatorer vil stemme mot å dømme Trump i den todelte tiltalen på maktmisbruk og å motarbeide kongressens arbeid.

Det kreves to tredels flertall for å avsette presidenten. Republikanernes flertall sørger for at det ikke vil skje.

VGs USA-korrespondent Maria Mikkelsen og fotograf Thomas Nilsson er på plass i senatet.

Gjennom hele dagen har det vært «åpen mikrofon» for alle senatorene som har kunne ta ordet og uttale seg om hvorfor de stemmer slik de gjør riksrettssaken.

Fakta om Riksrettssaken * Et flertall i Representantenes hus vedtok i desember å stille president Donald Trump for riksrett. * De to tiltalepunktene dreier seg om maktmisbruk og forsøk på å hindre Kongressens arbeid. * Bakgrunnen for saken er at Trump anklages for å ha forsøkt å presse Ukraina til å starte en etterforskning som ville involvert Joe Biden, som forsøker å bli Demokratenes kandidat i presidentvalget til høsten. (NTB)

Tidligere demokratisk presidentkandidat, Kamala Harris vil selvsagt stemme for å dømme Trump i riksrettssaken i kveld. Hun tok ordet for å advare om farlige ettervirkninger for demokratiet dersom Trump ikke blir dømt.

Harris kaller denne riksrettssaken et uheldig eksempel på «hvordan vårt rettssystem virker, eller mer nøyaktig har mislyktes»

– Upassende oppførsel

Hun henvendte seg til de republikanske senatorene.

– Jeg ber innstendig mine kolleger til å bli med meg over til den riktige siden av historien, sier California-senatoren.

– IKKE GRUNNLAG: Senator Lamar Alexander gjentok i dag at presidentens oppførsel var upassende, men at det ikke var grunnlag for å finne ham skyldig. Senatets majoritetsleder Mitch McConnell. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Den republikanske senatoren Lamar Alexander gjentok at presidentens oppførsel var upassende, men sto fast på at det ikke var grunnlag for å finne ham skyldig.

Det var knyttet noe spenning til om enkelte demokrater fra sårbare delstater kom til å stemme sammen med resten av partikollegene.

– Handler ikke om du liker Trump

Få timer før avstemningen avklarte Doug Jones fra Alabama at han motvillig hadde kommet frem til at Trump var skyldig i anklagene.

Maine-senator Susan Collins som var den første av de republikanske senatorene som gikk ut og sa at hun ville tillate vitner og dokumenter i riksrettssaken, gikk i dag på talerstolen og sa at hun ville stemme for å frikjenne Trump i kveld.

– Jeg mener at Representantenes hus ikke har klart å bevise at presidentens handlinger – selv om de ikke er perfekte – gir grunnlag for det ytterliggående steget med umiddelbar avsettelse, sier hun i senatet og.

– Tror Trump har lært

Dette handler ikke om du liker eller ikke liker denne presidenten, mener hun.

– Eller om du er enig eller uenig i politikken eller hans handlemåter. Dette handler om hvorvidt tiltalene lever opp til de svært høye konstitusjonelle standarder som gjelder for forræderi, korrupsjon eller andre store forbrytelser, sier Collins.

Ved at en moderat republikaner som Collins vil stemme for å frikjenne Trump, forsterkes inntrykket av at republikanerne vil stemme samlet i kveld.

Susan Collins sa også i et i ntervju CBS' Norah O'Donnell, at «jeg tror presidenten har lært av denne saken» og at Trump «vil opptre mye mer forsiktig i fremtiden».

Michael Bennet, en demokrat fra Colorado, sier senatorene “har mislyktes i sin plikt ti det amerikanske folk.»

– Vi er den eneste politiske forsamlingen på planeten som har ansvaret for å avsi dom over en president og vi fikk ikke engang høre vitner i saken, sier den demokratiske senatoren og presidentkandidaten.

Publisert: 05.02.20 kl. 20:12

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser