Skrekknatten: Slik var timene på kjøpesenteret

Etter at soldaten hadde tatt livet av sine egne, vendte han våpenet mot sivile. En 13 år gammel gutt ble skytterens yngste offer.

Gjerningsmannen, identifisert som sersjantmajor Jakraphanth Thomma, ble annonsert drept klokken 09 lokal tid.

Hans yngste offer var en 13 år gammel gutt, opplyste Thailands statsminister, ifølge AFP. Hjerteskjærende scener viser 13-åringens far og hans kone hente kisten på sykehuset søndag morgen.

Før den tid forløp en 18 timer lang drapsbølge som resulterte i at minst 26 mennesker mistet livet i provinshovedstaden Nakhon Ratchasima.

Det hele startet på en militærbase, men endte på et stort kjøpesenter i byens sentrum natt til søndag.

Dokumenterte drapene

Bilder fra sivile viser at skytteren så ut til å ankomme kjøpesenteret Terminal 21 ved 18-tiden lokal tid lørdag, skriver BBC.

Han begynte å skyte rundt seg, mange ble skadet og flere mistet livet. Underveis strømmet skytteren videoer fra angrepet og lastet opp på Facebook: «Sliten. Jeg kan så vidt bevege fingrene», skrev han under en video hvor han poserte med våpenet sitt.

Så kom meldingene om at flere var fanget inne i bygningen sammen med gjerningsmannen, og at de hadde søkt tilflukt under bord og i avlukker på toaletter.

– Jeg klarer ikke komme meg vekk, fordi jeg vet ikke hvor skytteren er. Jeg er her sammen med 20 andre, sa en mann som kalte seg Mr. Green til en thailandsk kringkaster fra innsiden av senteret, skriver The Guardian.

Sendte inn skytterens mor

19.55 lokal tid kom de første offisielle dødstallene fra thailandsk politi, som opplyste at minst ti personer var drept.

Utenfor senteret sto sønderknuste etterlatte og ventet nyheter om deres kjære.











Politiet satt opp sperringer og sikret et område på to kilometer rundt åstedet. Så begynte spesialstyrker å entre bygningen for å evakuere de sivile.

En kvinne fortalte at hun gjemte seg inne i et lagerrom sammen med 30 andre, hvor de ble værende i seks timer med lys og telefoner slått av.

– Det var som en drøm. Jeg er takknemlig for å ha overlevd, sier Sottiyanee Unchalee (48) til AFP, som er en annen som overlevde.

I tillegg kontaktet politistyrker skytterens mor, og brakte henne til kjøpesenteret i et forsøk på å overtale sønnen til å overgi seg.

Det lyktes ikke.

















Stengte Facebook-profilen

Nye dødstall ble offentliggjort. Ved 21.20-tiden var 16 bekreftet døde. Den neste halvtimen kunne skudd fremdeles høres fra innsiden av kjøpesenteret, før det stilnet igjen.

Facebook-profilen til Jakraphanth Thommo ble stengt like før 23 lokal tid, og dermed ble tilgangen til plattformen han brukte for å kommunisere ut kuttet.

Det nærmet seg midnatt, og politiet bekreftet at de har klarert flere etasjer i kjøpesenteret.

Det kom meldinger om at gjerningsmannen hadde barrikadert seg i en kjeller sammen med flere gisler, og at dødstallene hadde blitt oppjustert til 20.

Nye skuddsalver høres ut over natten, og like før klokken 03 tok spesialstyrker seg inn i bygningen.

Gjerningsmannen ble bekreftet skutt og drept klokken 09.

Det 18 timer lange thailandske blodbadet har så langt resultert i minst 26 dødsfall og over 57 skadede.

En rekke personer, inkludert soldater, har møtt opp i lange køer for å donere blod til de som fortsatt ligger på sykehuset.

















Publisert: 09.02.20 kl. 13:09 Oppdatert: 09.02.20 kl. 13:21

