Kjemper om å bli Trumps utfordrer: Blir holdt tilbake av riksrett

WASHINGTON, D.C. (VG) Om halvannen uke skal den første delstaten gi sin dom over mulige presidentkandidater. I stedet for å være ute og drive valgkamp tvinges fire senatorer til å sitte stille i Senatet.

De fire senatorene er demokratene Michael Bennet, Elizabeth Warren, Bernie Sanders og Amy Klobuchar. I mange måneder – opptil ett år – har de drevet aktiv valgkamp over hele USA.

Men den kritiske innspurten før det første nominasjonsvalget i Iowa 3. februar går til å følge riksrettssaken i Washington, D.C.

Demokratenes presidentkandidater: Joe Biden (77) – tidligere visepresident Bernie Sanders (78) – senator i Vermont Elizabeth Warren (70) – senator i Massachusetts Pete Buttigieg (38) – ordfører i South Bend Michael Bloomberg (77) – ordfører i New York og Bloomberg-direktør Amy Klobuchar (59) – senator i Minnesota Michael Bennet (55) – senator i Colorado Tom Steyer (62) – forretningsmann Andrew Yang (45) – forretningsmann John Delaney (56) – tidligere kongressmedlem Tulsi Gabbard (38) – kongressmedlem Deval Patrick (63) – tidligere guvernør i Massachusetts

For å bøte på utfordringen tar kandidatene ulike virkemidler i bruk. Denne uken brukte Michael Bennet penger på en ny TV-reklame der han spiller på sin mest populære Twitter-melding:

– Hvordan er det å være her i stedet for å være ute og drive valgkamp?

– Det er et viktig øyeblikk å være her. Vi har konstitusjonelle forpliktelser å oppfylle, og det er det jeg kommer til å gjøre, sier senatoren fra Colorado til VG i en pause i Senatet.

– Fokus på riksrett

Det er uklart hvor lenge riksrettssaken, som etter planen skal føres seks dager i uken, vil vare.

Torsdag fortsatte Demokratenes anklagere å argumentere hvorfor Trump bør avsettes for maktmisbruk og motarbeidelse av Kongressen.

Da VG var i senatssalen skrev Elizabeth Warren sirlige notater på en skriveblokk. Warren, som har innrømmet å ha brutt reglene ved å ha smuglet en yoghurt inn i salen, får hjelp av kongressmedlem Julián Castro mens hun er opptatt med riksrett.

Bernie Sanders, som er i tet på mange av målingene, satt litt nedsunket i stolen med hendene foldet i fanget. To glass vann sto ytterst på pulten.

– Mitt fokus er på riksrett. Jeg blir her i Washington. Vi skal gjøre vårt beste, sammen med vårt fantastiske nettverk av frivillige, for å vinne i Iowa og New Hampshire. Vi skal planlegge hvordan vi slår den mest farligste presidenten, ifølge mitt syn, i amerikansk historie, sa han til VG og øvrig presse tirsdag.

I likhet med Warren får han drahjelp av andre politikere. Fredag skal det enormt populære, men også omstridte, kongressmedlemmet Alexandria Ocasio-Cortez høste stemmer for Sanders i Iowa.

Lørdag skal hun delta på et valgkampmøte sammen med 78-åringen, ifølge en pressemelding.

– Håper de forstår

De strenge retningslinjene i Senatet gjør det ekstra utfordrende for kandidatene: Det er ikke lov til å bruke hverken PC, mobil eller smartklokker. Denne uken har Amy Klobuchars datter, Abigail Bessler, har både tatt seg av morens Twitter-konto og drevet valgkamp for henne i Iowa.

I motsetning ti mange andre senatorer, har Klobuchar ofte gjort seg tilgjengelig for pressen denne uken. I en av pausene torsdag gjorde hun to direktesendte intervjuer med amerikanske TV-kanaler. Journalister og fotografer fulgte med i stillhet.

– Jeg håper folk i Iowa forstår at jeg ikke kan være der, på bussturné, akkurat nå. Jeg må gjøre jobben min, min konstitusjonelle plikt, sa Klobuchar til ABC News før hun hastet tilbake til senatssalen sammen med medarbeidere sine.

Mens partikollegene sitter fast i Senatet står to av favorittene – Joe Biden og Pete Buttigieg – fritt til å drive valgkamp. Men Biden spiller også en ufrivillig rolle i riksrettssaken, der ideen om å innkalle ham som vitne har vært luftet denne uken.

På spørsmål fra VG om hvordan riksrettssaken påvirker de demokratiske primærvalgene, svarer Hawaiis senator Mazie Hirono:

– Jeg vet ikke hvordan det vil påvirke primærvalgene, annet enn at senatorene som er kandidater må gjøre sin plikt, noe de gjør. Spørsmålet er mer hva riksrett gjør med landet. Vi har en president som drev utpressing mot en president i et annet land for politiske formål, ved å bruke skattepenger som en bestikkelse. Jeg synes ikke noen president bør gjøre det.

