Frykten for virussmitte har spredd seg. Her fra en gate i Nara, vest i Japan. Foto: AP / NTB scanpix.

WHO: Hele verden må handle mot Wuhan-viruset

Verdens helseorganisasjon (WHO) innkaller til nytt krisemøte. Der avgjøres det om spredningen av Wuhan-viruset skal betegnes som en internasjonal helsekrise.

Verdens helseorganisasjon (WHO) ber alle land, også de som så langt ikke er rammet av viruset om å være på vakt.

– Hele verden må være på vakt nå. Hele verden må handle, sier Michael Ryan, sjef for WHOs helsekriseprogram.

Advarselen kommer i forkant av torsdagens nye krisemøte, der det skal vurderes om spredningen av Wuhan-viruset skal betegnes som en internasjonal folkehelsekrise. Betegnelsen brukes kun om de verste smitteutbruddene for å iverksette en høyere grad av global koordinering.

Den global risikoen regnes inntil videre som høy. Etter forrige ukes krisemøte ble det sagt at man trengte mer informasjon om viruset før man eventuelt slo alarm.

Over 6000 mennesker har så langt fått påvist smitte i Kina, de aller fleste i Hubei-provinsen. 132 personer er døde, alle i Kina.

Første tilfelle i Norden

En kinesisk statsborger har fått påvist det nye coronaviruset i Finland, melder YLE. Det er første gang at det blir bekreftet smitte i Norden.

Personen kommer fra Wuhan og var i Finland som turist Vedkommende er nå satt i karantene på Lapplands sentralsykehus i Rovaniemi nord i landet, opplyser det finske folkehelseinstituttet THL.

– Det var ventet at viruset skulle komme via turister til Finland. Risikoen for at viruset sprer seg i Finland, er fortsatt veldig liten, så det er ingen grunn til bekymring, sier direktør Mika Salminen i THL.

Arbeidere jobber på spreng med å bygge to midlertidige sykehus i Wuhan, byen som er hardest rammet. Foto: AP / NTB scanpix.

Negative prøver i Norge

Over 50 millioner mennesker blir holdt under isolasjon i og rundt byen Wuhan i Hubei-provinsen, hvor utbruddet først ble registrert og hvor utbredelsen har vært størst.

Det er påvist smittetilfeller i en rekke land, men de aller fleste pasientene har vært på reise i Hubei, og viruset har ikke for alvor fått fotfeste i noe annet land.

Også her til lands har Folkehelseinstituttet analysert prøver fra personer med luftveissymptomer som har besøkt virusrammede områder i Kina. Alle prøvene var negative.

Instituttet har mottatt færre enn fem prøver fra personer som har vært i kontakt med personer som er smittet av Wuhan-viruset, eller som har vært i utbruddsområdene i Kina.

Passasjerer på en togstasjon i Hongkong. Foto: Achmad Ibrahim / AP / NTB scanpix.

– Viktig med informasjon

Helsedirektoratet understreker imidlertid at det ikke er nødvendig å sjekke alle turister som reiser inn i landet for virussmitte, slik situasjonen er nå.

Den viktigste årsaken er at det kan ta opptil to uker fra du er smittet til du får symptomer.

– Det som er viktig nå, er å gi god informasjon til de reisende, slik at alle som kan være smittet, tar kontakt med helsetjenesten dersom de blir syke, opplyser Helsedirektoratet.

Amerikanske myndigheter chartret dette flyet, som her landet på flyplassen i Anchorage for å fylle drivstoff og undersøke passasjerene. Foto: Anchorage Daily News via AP / NTB scanpix

600 europeere vil hjem

Spredningen av Wuhan-viruset gjør at nesten 600 EU-borgere ønsker å forlate Kina og har bedt om hjelp til å komme seg hjem, opplyser EU-kommisjonen.

Kommissær Janez Lenarcic sier det er medlemsland som ennå ikke har rapportert inn hvor mange av deres borgere som ønsker å forlate Kina. Dermed kan tallet være høyere.

På forespørsel fra Frankrike har EU aktivert sin krisehåndteringsmekanisme og skal bruke to fly til hjemtransporten. 250 franskmenn er de første som hentes ut.

Evakuerer

En rekke land har iverksatt tiltak for å evakuere sine statsborgere fra Wuhan og nærområdene, og enkelte av disse har nå kommet tilbake til sine hjemland.

Et fly med over 200 virus-evakuerte amerikanere landet tirsdag kveld i Anchorage i Alaska. Etter at alle besto en helsesjekk, fikk flyet reise videre til Sør-California. Der venter enda flere helsetester, og passasjerene må fortsatt belage seg på å bli innlosjert der i en periode.

TV-stasjonen Sky News melder at briter som evakueres fra virusrammede områder, vil bli isolert i to uker. Ifølge ikke navngitte regjeringskilder vil de trolig bli plassert i en militærleir.

Myndighetene planlegger å fly anslagsvis 200 briter ut av Wuhan torsdag.

