ØNSKER KORT PROSESS: President Donald Trump ønsker å hindre publiseringen av tidligere sikkerhetsrådgiver John Boltons kommende bok. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Reuters: Det hvite hus vil stanse publisering av Boltons bok

Samtidig som flere republikanere vurderer å støtte Demokratenes krav om å føre vitner i riksrettssaken, forsøker Det hvite hus å stoppe publiseringen av tidligere sikkerhetsrådgiver John Boltons kommende bok.

Reuters melder at Det hvite hus nå har sendt et brev til John Bolton, der de prøver å stoppe publiseringen av hans kommende bok.

Kilder som har kjennskap til saken bekrefter det samme overfor CNN.

På demokratisk side er det et særlig sterkt ønske om å få John Bolton til å forklare seg i Senatet. Han var USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver i perioden der president Donald Trump anklages for maktmisbruk.

Ønsket om å føre Bolton som vitne har blitt sterkere de siste dagene etter at New York Times publiserte lekkasjer fra manuskriptet til Boltons kommende bok, der den tidligere Trump-medarbeideren bekrefter at presidenten ønsket å stanse nesten 400 millioner dollar i militær bistand til Ukraina inntil ukrainerne startet en etterforskning som ville involvert USAs tidligere visepresident Joe Biden.

Vil de trosse Trump?

Boken, som ennå ikke er utgitt, har tilført riksrettssaken et nytt spenningsmoment. Tidligere var det antatt at Republikanerne hadde svært gode sjanser til å hindre nye vitner og få en rask slutt på riksrettssaken.

Nå sier imidlertid de to moderate republikanerne Mitt Romney fra Utah og Susan Collins fra Maine at de trolig kommer til å stemme for å innkalle vitner i Senatet, etter rapportene om den kommende boken.

Republikanerne har nemlig majoriteten 53–47 i Senatet, noe som betyr at Demokratene trenger fire Republikanere som støtter dem når det fredag skal stemmes over hvorvidt det skal føres ytterligere vitner og dokumentbeviser i den pågående riksrettssaken.

– Jeg er nysgjerrig

– Jeg har tidligere sagt at jeg er nysgjerrig på hva Bolton kan ha å si. Jeg er fremdeles nysgjerrig, sa den republikanske senatoren Lisa Murkowski mandag.

Hun er den tredje republikanske senatoren som kan tenkes å stemme mot den republikanske ledelsens og Trumps vilje.

– Jeg tror Bolton sannsynligvis har noe å tilføre, gjentok hun tirsdag.

Også Lamar Alexander fra Tennessee trekkes frem som en republikansk senator som kan tenkes å stemme for vitneførsel.

Vurderer stevning

Ifølge CNN kan også disse republikanske senatorene tenkes å støtte vitneførsel: Pat Toomey fra Pennsylvania, Rob Portman og Jerry Moran fra Kansas.

Senator Lindsey Graham, som er en av Trumps viktigste støttespillere og har avvist enhver oppfordring om å føre flere vitner, innrømmet mandag at Bolton kan være et «relevant vitne» og sa at han vurderer å stevne selve bokmanuskriptet som bevis i riksrettssaken.

Publisert: 29.01.20 kl. 19:15

