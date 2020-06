Canadas statsminister sier pågripelsesvideo av urfolksleder er «sjokkerende»

En uavhengig gransking er blitt iverksatt etter en voldsom pågripelse av en urbefolkningsleder i Canada. – Vi må komme til bunns i dette, sier statsminister Justin Trudeau.

I en video som er tatt opp av Canadas politi RCMP, kan man se pågripelsen av Allan Adam utenfor et kasino i provinsen Alberta den 10. mars. Adam er leder for en av Canadas urbefolkningsgrupper, Athabasca Chipewyan First Nation.

Den nesten tolv minutter lange videoen som blant annet kanadiske CBC har lagt ut, viser en opphetet diskusjon mellom politiet og Adam, som er blitt stanset på grunn av at registreringsnummeret på bilen var utløpt.

På et tidspunkt tar Adam av seg jakken og stiller seg i en kamp-posisjon overfor en politimann. Hans kone og niese som også var i bilen, forsøker å gå imellom de to.

Senere forsøker en politimann å legge armene til Adam bak hans rygg før en annen politimann kommer løpende mot de to, takler Adam og legger ham i bakken. En av politimennene slår senere Adam i ansiktet.

Et bilde frigjort av Adam gjennom kanadiske nyhetsmedier, viser urbefolkningslederen med blodig og hovent ansikt:

10. MARS: Allan Adam er leder for en av Canadas urbefolkningsgrupper, Athabasca Chipewyan First Nation. Bildet viser ham etter 10. mars, etter konfrontasjonen med Royal Canadian Mounted Police under pågripelsen. Foto: Allan Adam / The Canadian Press / AP / NTB scanpix

Trudeau: Krever gransking

Canadas statsminister Justin Trudeau sier på en pressekonferanse fredag at videoen er «sjokkerende».

– Vi har nå sett den sjokkerende videoen av chief Adams pågripelse og må komme til bunns i dette, sa statsminister Trudeau.

– Som mange andre, stiller jeg alvorlige spørsmål ved det som skjedde. Den uavhengige granskingen må være åpen og bli utført slik at vi får svar.

Samtidig understreker statsministeren at «dette ikke er en isolert hendelse».

– Altfor mange svarte kanadiere og urfolk føler seg ikke trygge rundt politiet. Det er uakseptabelt. Og som regjering, må vi endre dette, sa Trudeau.

En uavhengig gransking er blitt iverksatt av et tilsynsbyrået Alberta Serious Incident Response Team, skriver kanadiske CBC. Hvis granskingen kommer frem til at politiet handlet i strid med loven, kan de involverte betjentene bli siktet.

GRANSKING: Justin Trudeau krever fredag en uavhengig gransking etter å ha sett politivideoen som viser pågripelsen av urbefolkningsleder Allen Adam som blir slått ned. Foto: Adrian Wyld / The Canadian Press

Registreringsnummer på bilen var utløpt

Nyhetsbyrået AP skriver at politiet mener de handlet innenfor rimelighetens grenser og at de har siktet Adam for å motstå arrestasjonen og for å angripe en politimann.

Adam har tidligere forklart at han nettopp hadde hentet bilen og at han ikke var klar over at registreringsnummeret på bilen var utløpt, skriver NTB. Når politiet ikke skal ha svart ham på spørsmålet om hvorfor han ble stoppet, skal ha blitt provosert og forsøkt å kjøre fra stedet.

Adams advokat, Brian Beresh, har bedt om at siktelsen frafalles etter brudd på Adams rettigheter.

– Alt dette resulterte fra et utløpt registreringsnummer. Videoen snakker for seg selv, sier Beresh i en uttalelse.

Videoen har fått mye oppmerksomhet i Canada etter at flere demonstrasjoner mot rasisme verden rundt har oppstått i kjølvannet av dødsfallet til amerikanske George Floyd.

Urfolk har også reagert på to andre hendelser nylig med kanadisk politi. Statsminister Trudeau har sagt at det kanadiske politiet burde være utstyrt med kroppskameraer.

Publisert: 13.06.20 kl. 12:23

