SPERRINGER: Demonstranter har sperret en gatestrekning foran et politihus i Seattle Attention. Bildet er tatt tirsdag.

Trump til borgermester: Ta tilbake byen din, ellers gjør jeg det

Etter flere dager med voldelige sammenstøt med politiet, har demonstranter i Seattle satt opp sperringer og opprettet en egen «sone».

I noen få kvartaler av storbyen Seattle i Washington har demonstranter ifølge Seattle Times opprettet en egen «frisone» de har kalt Autonomous Zone (CHAZ).

Onsdag ettermiddag samlet over 100 demonstranter seg ifølge avisen på innsiden av sperringer og skilt hvor det sto «Free Capitol Hill».

Her har de lyktes med å drive politiet ut – for nå – skriver avisen.

Ifølge lokale K5, som har tilknytning til NBC, satte demonstrantene opp veisperringene etter at politiet 8. juni bestemte seg for å åpne opp gatene foran politihuset i East Precinct, slik at det igjen ble mulig å demonstrere der.

– Hvis du vil kalle dette noe, så er det folkets samfunn, sier demonstranten «Rooks» til kanalen.

Ordet «politiet» er byttet ut med «folket» på utsiden av politihuset i East Precinct. Foto: David Ryder / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

I en melding på Twitter langer Donald Trump ut mot byens borgermester Jenny Durkan, og delstaten Washingtons demokratiske guvernør Jay Inslee.

Han mener situasjonen er ute av kontroll:

– Ta tilbake byen din NÅ. Hvis du ikke gjør det, kommer jeg til å gjøre det. Dette er ikke noen lek. Disse stygge anarkistene må stoppes UMIDDELBART. HANDLE RASKT!

I en annen melding skriver Trump at «innenlands-terrorister har tatt over Seattle», og at de er ledet av radikale demokrater fra venstresiden.

I en tale til USAs folk 4. juni, sa den amerikanske presidenten at han ville gjenopprette lov og orden i landet. Her truet han også med å «løse problemet» for guvernører som nektet å samarbeide ved å for eksempel kalle ut nasjonalgarden for å få bukt med demonstrasjonene.

Mindre enn en time etter Trumps angrep, kommer Seattles borgermester Jenny Durkan med svar på tiltale:

– Gjør oss alle trygge. Gå tilbake til bunkeren din. #BlackLivesMatter, skriver hun på Twitter.

I en serie med andre innlegg på Twitter, skriver hun at det er viktig for myndighetene i byen å bevare sikkerheten rundt politistasjonen i East Precinct – spesielt fordi de er rundt 500 bolighus i området.

– Folkets samfunn

Politiet i Seattle sier til kanalen K5 at de er bekymret for sikkerheten i området, og at de har sett «grenseposter» hvor folk har bevæpnet seg.

– Vi har hørt at folk er blitt spurt om identifikasjonspapirer, og at en forretning ble fortalt at den måtte komme med en donasjon for å operere i området, sier Deanna Nollette i Seattle-politiet til K5.

Politiet har tidligere skrevet på Twitter at de er blitt utsatt for flere angrep av demonstranter i Seattle. 8. juni meldte de blant annet om flasker, steiner og fyrverkeri fra folkemengden.

Ifølge nyhetsbyrået AP har politiet i Seattle brukt pepperspray og annen type makt mot demonstrantene den siste tiden.

Publisert: 11.06.20 kl. 05:54 Oppdatert: 11.06.20 kl. 06:14

