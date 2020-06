Ny politireform i USA: Trump varsler forbud mot kvelertak

Som en konsekvens av de siste ukenes opptøyer i landet, tar nå USAs president Donald Trump grep for å sikre bedre opplæring og kontroll i politiet.

– Jeg har akkurat hatt et møte med fantastiske familier, innledet Trump med i sin tale tirsdag fra Rosehaven i Det hvite hus.

Flere navn som har vært offer for politivold ble ramset opp, og han gjentok flere ganger at de er fantastiske familier.

– Jeg lovet disse familiene i dag, at vi skal gjøre det vi har sagt vi vil gjøre. De skal ikke ha dødd forgjeves, sa presidenten.

Det er dødsfallet til afroamerikaneren George Floyd som har skapt sterke reaksjoner over store deler av USA de siste ukene. Han døde etter en pågripelse i Minneapolis i mai.

– Må støtte våre menn og kvinner i blått

Hendelsen har ført til store demonstrasjoner verden over, og tusenvis samlet seg blant annet utenfor Stortinget 5. juni.

Dette har nå ført til at Donald Trump vil sikre høyere standarder i politiet. Men han understreket også hvilken viktig jobb politiet gjør i samfunnet, og han mener amerikansk politi har en av verdens farligste jobber.

– I dag skal vi bruke sunn fornuft, men vi må også støtte våre menn og kvinner i blått.

Trump vil forby kvelertak, «med unntak for når tjenestemenns liv er i fare». Politiet skal også ifølge presidenten være enige i at de må forby denne typen vold.

Samtidig vil han at politiet skal bruke mindre dødelige våpen.

Trump informerte også om at han vil opprette et register for politivold, slik at ikke tjenestemenn kan søke seg til et annet distrikt, om de får problemer eller mister jobben der de er.

