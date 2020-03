DRIVE IN-TEST: Helsepersonell tester folk for corinaviruset utenfor en klinikk i Johannesburg i Sør-Afrika 19. mars. Foto: MARCO LONGARI / AFP

Afrika stålsetter seg for coronaviruset: – Redd det vil spre seg svært raskt

Av de 25 landene i verden som er mest utsatt for smitteutbrudd, er 22 av dem i Afrika, viser en studie. Viruset vil etterlate seg mange barn uten omsorg, advarer programsjef i SOS-barnebyer Sissel Aarak.

– Det beste rådet for Afrika er å forberede seg på det verste, og forberede oss i dag, sier Tedros Ghebreyesus, generaldirektør i World Health Organization (WHO), til The Guardian.

Afrika har hengt etter den globale kurven i antall virussmittede og corona-dødsfall så langt, men har de siste dagene sett en merkbar økning.

Mer enn 700 smittetilfeller av coronaviruset har blitt registrert i 34 land i Afrika fredag, sammenlignet med 147 tilfeller for rundt en uke siden, skriver WHO African Region.

Av de 25 landene i verden som er mest utsatt for smitteutbrudd, er 22 av disse i Afrika, viser en analyse fra 2016 gjort av Rand Corporation. De resterende tre er Afghanistan, Yemen og Haiti.

Sviktende helsesystemer

Pauline Byakika er professor og spesialist innen infeksjonssykdommer ved

Ugandas Makerere University College of Health Sciences. Hun sier til The Guardian at hun er bekymret for spredningen.

– Når det først kommer hit, er jeg redd det kommer til å spre seg svært raskt.

Byakika peker på dårlig hygiene og ventilasjon i mange hjem i blant annet Uganda.

– Det er ofte rundt fem eller seks personer i et hus med ett eller to vinduer. Før du vet ordet av det, blir hele husholdningen syk.

PREGET GENERASJON: I mange av landene sør for Sahara har hiv/aids-epidemien allerede tatt livet av svært mange i foreldregenerasjonen, og mange barn lever i familier ledet av besteforeldre. Dermed kan coronaviruset etterlate seg mange barn uten omsorg. Her en ung enke i Somalia under sultkatastrofen i 2017. Foto: Harald Henden, VG

Sør-Afrika, som har et av Afrikas beste folkehelsesystemer, har færre enn tusen intensivsengplasser, hvorav 160 er i privat sektor, for en befolkning på 56 millioner.

I Malawi er det rundt 25 intensivsenger på offentlige sykehus til en befolkning på 17 millioner mennesker. Mens det viktigste sykehuset for smittsomme sykdommer i Zimbabwes hovedstad, Harare, har ingen, opplyser Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights.

Blant de utsatte på kontinentet er spesielt flyktninger, underernærte eller de som lider av HIV og andre kroniske tilstander.

– Familier vil kollapse

I mange av landene sør for Sahara har hiv/aids-epidemien allerede tatt livet av svært mange i foreldregenerasjonen, og mange barn lever i familier ledet av besteforeldre.

– Når vi vet at corona har høy dødelig blant gamle og mennesker med underliggende sykdom, er det stor fare for at denne pandemien vil etterlate seg et høyt antall barn uten omsorg, advarer programsjef i SOS-barnebyer Sissel Aarak.

OMSORGSSVIKT: – I land som også mangler offentlige barnevernstrukturer og hvor mange lokalsamfunn allerede er hardt presset, er det ingen som tar omsorgsansvaret for disse barna, sier Aarak. Her en familie i Huambo i Angola. Foto: Bjørn Owe Holmberg

Studier fra fem afrikanske land viser at over halvparten av de barna som har mistet begge foreldrene bor hos besteforeldrene. For eksempel er 12 prosent av alle husholdninger i Sør-Afrika ledet av besteforeldre, forteller Aarak.

SOS-barnebyer ser daglig hvordan mangel på omsorg fra voksne gjør barn utsatte for utnytting, overgrep og menneskehandel. Uten stabil voksenomsorg får barna heller ikke skolegang og faller også utenfor andre tiltak som skal skape vekst og utvikling.

– Familier kommer til å kollapse, og slik mister barna sikkerhetsnettet sitt. Vi har lenge vært bekymret for omsorgssituasjonen til millioner av barn i denne regionen. Blir de hardt rammet av coronaviruset, går det fra galt til verre, sier Aarak.

ADVARER: Programsjef i SOS-barnebyer Sissel Aarak advarer om at pandemien vil etterlate seg et høyt antall barn uten omsorg. Foto: Paal Audestad

I tillegg til de direkte konsekvensene av sykdommen, peker Aarak på at en verdenskrise også vil få alvorlige konsekvenser for barn som lever i familier som allerede er på bristepunktet, og ikke bare i Afrika sør for Sahara.

– Vi ser med uro på de langsiktige negative konsekvensene denne verdenskrisen vil få for de barna som trenger vår støtte aller mest. Økonomiske nedgangstider vil ramme den fattige delen av verdens befolkning på alle verdens kontinenter mye hardere enn oss her hjemme, sier hun og legger til:

– Derfor er det enormt viktig at Norge, i tillegg til å sikre egen befolkning, også følger utviklingen i andre deler av verden og ikke overlater de som allerede er i en ekstremt sårbar situasjon til seg selv.

