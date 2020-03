HARDT RAMMET: Et midlertidig sykehus i Madrid lørdag. Regionen er hardt rammet – rundt 60 prosent av corona-dødsfallene i Spania har skjedd her. Foto: MADRID REGIONAL GOVERNMENT / HANDOUT / MADRID REGIONAL GOVERNMENT

Spanias statsminister til folket: – Det verste ligger foran oss

Med over 1300 dødsfall og over 25.000 smittede er Spania det hardest rammede landet i Europa etter Italia. Statsministeren ber folk forberede seg psykisk på det som kommer.

Oppdatert nå nettopp

– Det er tøffe dager foran oss. Vi må gjøre oss klare, psykisk og følelsesmessig. Vi må komme oss til slutten av neste uke sterke, veldig sterke.

Spanias statsminister Pedro Sánchez kom med den sterke beskjeden til folket under en pressekonferanse sent lørdag kveld.

Da var det klart at over 1300 har mistet livet i Spania, og at over 25.000 mennesker er smittet. Ifølge New York Times får rundt 1600 pasienter i øyeblikket intensivbehandling i landet, og avdelingene begynner å fylles opp.

Bakgrunn: Corona-dødsfallene stiger i Spania

TALTE TIL FOLKET: Statsminister Pedro Sánchez. Foto: MONCLOA PALACE PRESS OFFICE / HANDOUT / MONCLOA PALACE PRESS OFFICE

Statsministeren sier ifølge den spanske avisen El País at Spania så langt har klart å unngå at smitten har spredt seg jevnt over hele landet. Regionen Madrid er hardest rammet – rundt 60 prosent av dødsfallene har skjedd her.

Han advarer om at presset på helsevesenet vil bli stort i tiden fremover.

– Vi har enda ikke fått merke virkningene av den sterkeste og mest skadelige bølgen. Den vil teste våre materielle og moralske evner til det ypperste, og også samfunnsånden vår, sier Sanchez.

SE OGSÅ: Spanjoler hyller helsearbeidere fra balkongene sine etter at det ble erklært krisetilstand i landet 13. mars.

Slik både hans kolleger Giuseppe Conte i Italia og Angela Merkel i Tyskland har gjort de siste dagene, sammenligner Sánchez situasjonen med krig.

Spania har ikke stått overfor noe verre siden borgerkrigen mellom 1936 og 1939, da rundt en halv million spanjoler mistet livet, sa statsministeren.

Sánchez forteller at myndighetene jobber på spreng for å utvide testkapasiteten, og for å skaffe nødvendig behandlings- og smittevernutstyr.

I nabolandet Italia gjøres det nå enda mer drastiske grep i kampen mot coronaviruset. Statsminister Giuseppe Conte beordrer nå at alle fabrikker og selskaper som ikke er samfunnskritiske stenger ned virksomheten sin. Les mer om det her.

Publisert: 22.03.20 kl. 03:01 Oppdatert: 22.03.20 kl. 03:18

Fra andre aviser