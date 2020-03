Corona-baren

På utestedet Kitzloch i Ischgl spiller DJen «En pinne for landet» og andre skandinaviske afterski-låter.

Dag Halvorsen (40) fra Åmli er på jobbtur med 40 norske kolleger.

Det er torsdag 5. mars og stinn brakke på afterski-baren, som ligger i det populære alpinområdet Tirol. 150-200 mennesker i skiklær danser og drikker mens bartenderne bærer ut store serveringsbrett med shots.

Dag Halvorsen og kollegaene har reservert bord. De har stått i bakken hele dagen, og nå skal de drikke øl.

Det reisefølget ikke vet, er at en av bartenderne som er på jobb denne kvelden, en 36 år gammel mann fra Tyskland, er smittet av coronaviruset.

Dette skal myndighetene i Tirol senere bekrefte overfor VG.

Reisefølget vet heller ikke at afterski-baren snart skal få mye av skylden for at viruset sprer seg til Norge.

Fem dager tidligere, 29. februar 2020, blir det slått full alarm på Island.

Et fly med skiturister fra Ischgl har nettopp landet på Keflavik lufthavn. Minst 14 av passasjerene er smittet av corona. Islandske helsemyndigheter går hardt ut og fraråder alle reiser til skidestinasjoner i Østerrike.

Samme dag lander et fly fra Østerrike på Oslo Gardermoen.

I uken som kommer, skal minst 14 av disse passasjerene på dette flyet teste positivt for coronaviruset. Noen av passasjerene har vært i Italia, mens andre har vært på skiferie i Østerrike.

Flere av passasjerene på flyet forteller til VG at de ikke ble testet eller isolert da de kom til Oslo lufthavn.

De kunne spasere ut av flyet, inn i avgangshallen og reise hjem.

Først fem dager senere – mandag 5. mars – blir de første smittetilfellene med opphav i Østerrike registrert i Norge, ifølge VGs oversikt.

FAKTA OM VGs TALL: Siden corona-viruset kom til Norge, har Folkehelseinstituttet (FHI) kommet med nye tall på antall smittede en gang daglig. Instituttet samler inn tall fra kommunene, men presenterer dem på fylkesnivå. VGs tall er ofte høyere enn tallet til FHI, fordi VG gjør en manuell jobb og oppdatere oversikten fortløpende. Vis mer

De fem neste dagene blir det registrert 34 nye smittetilfeller knyttet til Østerrike.

Bartenderen i Ischgl tester positivt på corona-viruset 7. mars – en uke etter at reisefølge fra Island testet positivt, oppgir pressetalsperson i Tirol, Elisabeth Huldschiner til VG.

Samme dag blir dette bilde publisert på barens instagram-konto. Dagen etter – 8. mars – får myndighetene i Tirol en henvendelse fra Island: Hele reisefølget fra Island hadde vært på afterski-baren Kitzloch. Samme dag blir Kitzloch stengt.

– Vi vet ikke hvordan bartenderen ble smittet, men baren har svært mange skandinaviske gjester. Det er nok grunnen til at viruset spredte seg derfra, sier Huldschiner til VG.

Hjemme i Norge blir det registrert stadig flere smittetilfeller fra Østerrike:

I dag kan 531 av 1423 registrerte smittetilfeller spores tilbake hit, ifølge overlege og spesialist i samfunnsmedisin ved Folkehelseinstituttet, Siri Helene Hauge.

Østerrike er dermed landet der flest nordmenn er blitt smittet:

– Mange av disse tilfellene er nok knyttet til skiturisme, sier Hauge til VG.

Foto: Fredrik Varfjell

FHI anslår at det er snakk om flere tilfeller, men sluttet å teste andre enn personer i risikogruppene i forrige uke.

– I en periode rapporterte ikke Østerrike om smittetilfeller. Samtidig dro flere italienere dit på ferie. Skistedene har vært steder der smitteutbrudd har startet, sier Hauge.

Dag Halvorsen og flere i hans reisefølge fra Norge ble syke etter at de kom hjem. Halvorsen fikk forkjølelsessymptomer, feber og følte seg uggen i kroppen.

Noen dager etter hjemkomsten testet han positivt.

– At jeg ble smittet på onsdagen på Kitzloch, er ikke noe å lure på, sier Halvorsen.

– Hva tenker du om at en person kan ha smittet så mange i Norge?

– Maks uflaks, tenkte jeg. Dette var jo ikke et sted som var nevnt med advarsel fra myndighetene.

– Men i ettertid har jeg tenkt: Hadde ikke vi og så mange nordmenn reist dit, hadde vi kanskje sluppet denne bølgen.

Foto: NTB Scanpix

VG har vært i kontakt med totalt syv nordmenn som var i Ischgl i slutten av februar og begynnelsen av mars.

Sølve Bærug fra Drøbak reiste til Østerrike i slutten av februar, og var innom Kitzloch i en time fredag 6. mars.

– Jeg tror ikke vi ble smittet der. Teorien min er at jeg ble smittet på en annen afterski-bar, som også er populær. Vi var der på onsdag. Det passer bedre med vanlig inkubasjonstid, forteller Bærug til VG.

– Dette handler om mye mer enn Kitzloch: Smitten må ha vært formidabel i hele området.

En nordmann i 50-årene, som ønsker å være anonym, reiste til Ischgl lørdag 7. mars. Han hadde booket bord på Kitzloch i en hel uke.

– Vi kom til Kitzloch på søndag, i 15.30-tiden. Det var litt færre folk enn vanlig, men vi koste oss. Det er et sted med mange nordmenn og dansker, sier han.

En annen mann i samme reisefølge, som også ønsker å være anonym, sier han fikk vite at det var oppdaget corona-smitte i Ischgl gjennom VG mandag morgen.

– På kvelden hadde vi fortsatt ikke fått med oss at Kitzloch var utsatt, så vi dro dit. Den kvelden ble vi kastet ut av myndighetene, fordi det var corona-stengt. De ansatte ba oss om å forlate stedet.

– Hva var din reaksjon på det?

– Jeg tenkte at det var bra, men i ettertid leste vi at myndighetene hadde vært der allerede på lørdag. Da reagerte vi på at det ikke ble stengt tidligere.

Til dette svarer pressetalsperson i Tirol, Elisabeth Huldschiner, at baren ble stengt med en gang beskjeden fra islandske myndigheter kom.

Foto: STR / EPA

Det norske reisefølge bestemmer seg for å dra hjem. En av dem blir testet samme dag som VG snakker med ham. En annen har allerede testet positivt.

– Hadde vi visst at det hadde vært et smitteutbrudd på baren, kunne vi kanskje tatt et annet valg.

Tre dager etter at de første smittetilfellene fra Østerrike blir registrert i Norge - søndag 8. mars - fraråder norske myndigheter alle reiser til Tirol.

Noen dager senere blir de første tilfellene som ikke kan spores til utlandet registrert i Norge.

Samtidig innfører regjeringen de mest inngripende tiltakene Norge har sett i fredstid: Skoler og barnehager blir stengt, ansatte permitteres eller må jobbe hjemme. Arrangementer avlyses, og helsepersonell forbys å reise til utlandet.

Norge er inne i en ny fase av utbruddet: Spredningen er ute av kontroll.

Folkehelseinstituttet vet ikke hvor mange nordmenn som er blitt smittet på afterski-baren Kitzloch. FHI sitter ikke på slike detaljer, ifølge overlege Siri Helene Hauge.

FHI registrerer land og by, men ikke navnet på barer, restauranter og utesteder.

– Det hadde vært for tidkrevende, sier Hauge.

I en risikovurdering fra 25. februar anslo Folkehelseinstituttet at under 100 nordmenn ville være smittet av coronaviruset innen påske.

Nå er over 1400 personer bekreftet smittet, ifølge VGs kartlegging. Mørketallene antas å være store.

– Det har gått mye fortere enn det vi trodde. Det er åpenbart at vinterferien og smitten på skisteder i Østerrike og Italia har bidratt til stor smitte i Norge og andre land, sier Hauge.

Foto: Göran Bohlin

Professor i hygiene og smittevern, Bjørg Marit Andersen, sier seg enig: Hun beskriver den raske utviklingen i Norge som «en skiferie-epidemi».

På en afterski-bar står folk tett. Det er varmt og luftfuktigheten er høy. Dette kan øke smittefaren, forklarer hun:

– Vi mennesker har hvite blodlegemer i kroppen. Disse skal stanse virus og infeksjoner. Men når man drikker alkohol, blir de hvite blodlegemene nedsatt for infeksjon, sier Andersen.

– Viruset tåler antakeligvis også et kaldere klima bedre enn mange andre virus. Så smittefaren er i høy grad til stede i miljøer som i Østerrike.

10. mars blir alle afterski-barene i Ischgl stengt. To dager senere isoleres hele området med veisperringer og portforbud. Turistene som er igjen i fjellet, blir bedt om å reise hjem.

Skisesongen er over. 150.000 gjester som har bestilt skiferie i mars, blir bedt om å avlyse turen, ifølge en pressemelding fra myndighetene i Tirol.

Samtidig florerer kritikken i tyske og østerrikske medier. Flere aviser, blant annet tyske Welt, skriver at myndighetene i Tirol handlet for sent.

«I Norge er nesten 500 Corona-saker sin opprinnelse i Østerrike, som er nesten halvparten av tilfellene i landet,» skriver avisen.

Hugo Hansen fra Bergen er en av de siste som forlater Ischgl. Han, kona og to vennepar reiste til Østerrike 7. mars. Allerede dagen etter at reisefølge ankommer, får de beskjed om at det er registrert flere smittetilfeller i området.

– Vi tok egne forholdsregler: Unngikk heisen på folksomme tidspunkt og store folkemengder. Vi fikk ingen informasjon fra myndighetene før midt i uken, sier Hansen.

Onsdag 11. mars går han og kona en tur i Ischgl rundt klokken 15.30. Den ellers feststemte hovedgaten, som vanligvis er full av sjanglende, skiglade turister, er nesten folketom.

Han tar opp mobilen og filmer:

– Det var som en spøkelsesby. Det var ingen i gatene, litt sånn som det er i Norge nå, sier Hansen.

To dager senere får de beskjed om å forlate hotellet, som skal stenge. De får tak i en taxi, og må passere flere politisperringer på veien ned fra fjellområdet.

– En tur som vanligvis tar en time, tok åtte timer fordi bilene ble stående i kø. Brannvesenet kjørte langs køen og delte ut vann og sjokolade til folk, forteller han.

Foto: JAKOB GRUBER / APA

Reisefølget kommer seg til flyplassen i Salzburg, og starter på reisen hjem via Frankfurt.

– Etter å ha reist fra Ischgl, møtte vi ingen smitteverntiltak på vei hjem. Det var helt surrealistisk, sier Hansen.

– Vi gikk blant folk som vanlig både i Frankfurt og Salzburg. Det var heller ingen tiltak i Oslo. Vi sjekket inn videre til Bergen, og dro hjem.

