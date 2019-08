NØDLANDE: Flightnumber SCW40L fra Gøteborg til Split på vei til å nødlande i Malmø. Foto: Flightradar24

To fly måtte snu etter motorproblemer

To fly fra samme flyselskap måtte begge nødlande i Malmø på grunn av like motorproblemer. Begge flyene kom fra Gøteborg.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Et fly fra Gøteborg som skulle til Kefalonia måtte nødlande i Malmø etter tekniske problemer, melder Aftonbladet. Flyet hadde 89 passasjerer om bord, og er fra flyselskapet BRA.

– Det var for tungt for flyet å lande direkte, så de måtte bruke opp noe av drivstoffet. De har flydd rundt halvannen time - over Kristianstad blant annet, sier Anders Larsson i Sjø- og flyredningssentralen JRCC til Aftonbladet.

Like etter måtte et annet fly fra samme flyselskap snu og nødlande i Malmø. Det flyet kom også fra Gøteborg, og har tilsynelatende samme tekniske motorproblemer.

Flyet, som har 109 passasjerer, flyr over Malmø i skrivende stund.

Publisert: 10.08.19 kl. 09:40 Oppdatert: 10.08.19 kl. 09:52

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post