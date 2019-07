REAGERER: Politisjef Nikolaos Karamanis (t.v.) og politibetjent Christos Chasiotis sier det har vært stille på Ios inntil de siste to årene med russebråk. Foto: ODIN JÆGER, VG

Politisjef om Ios-volden: – Har ikke opplevd lignende på 10 år

NAXOS (VG) Politistasjonssjef Nikolaos Karamanis sier den siktede 18-åringen kan unngå å sone fengselsstraffen selv om han skulle bli dømt i retten.

Nå nettopp

Onsdag forlot den norske 18-åringen, som er siktet for drapsforsøk på Ios, Hellas. Han ble løslatt samme dag. Etter planen må han tilbake for å møte i retten om et halvt år.

– I utgangspunktet må han møte i rettsmøtet, men det kan hende at den greske advokaten møter for ham, sier politisjef Nikolaos Karamanis mens han sitter bak pulten sin på den lille politistasjonen på Naxos. Her satt 18-åringen fengslet i to dager.

Politisjefen vil ikke kommentere saken mot mannen, blant annet etter ønske fra siktede selv.

– Vi har ikke opplevd lignende voldshendelser på Ios på ti år før disse to siste årene med de norske mennene. Inntil det har det vært rolig her, sier politisjefen.

Han viser til voldshendelsen i fjor der fem 18 år gamle nordmenn ble pågrepet på Ios, mistenkt for å ha banket opp og brukket beina på en jevnaldrende gutt.

les også Politileder: – Foreldre bør ikke sende barna sine på russetur

Mannen som ble skadet på Ios i år har nå kommet hjem til Norge. Det opplyser mannens bistandsadvokat Marte Svarstad Brodtkorb til VG.

– Han kom hjem i går kveld, og blir nå ivaretatt av familien sin, sier advokaten.

RETTEN: Slik ser retten på Naxos ut. Her ble den 18 år gamle mannen fraktet før han ble løslatt onsdag. Foto: ODIN JÆGER, VG

Kan slippe straff

Politisjef Karamanis og politibetjent Christos Chasiotis forteller at det kan hende mannen aldri kommer til å sone dersom han blir dømt.

– Man har tre muligheter dersom han blir dømt. Det kan hende det blir sendt ut en internasjonal arrestordre, eller så kan han risikere å bli fengslet dersom han kommer til Hellas. Det kan også hende han aldri vil bli pågrepet og ikke må sone en fengselsstraff, sier de.

– Hver sak er helt individuell, dermed er det umulig å si noe om hva som kommer til å skje i denne saken, sier Christos Chasiotis.

les også Volden på russetur: Pågående konflikt endte i mulig drapsforsøk

– Vær forsiktig med alkoholen

Politisjefen mener nordmenn i hovedsak er noble mennesker.

– Vi har ingenting imot at nordmenn kommer til øyene for å danse og har det gøy, men man bør være forsiktig med alkoholen, sier Karamanis.

Han er tydelig på at det fort kan oppstå problemer når mange folk samles på et lite sted mens de drikker.

– Det hender det oppstår problemer, men vi håper dette er siste gangen noe så alvorlig skjer, sier politisjefen.

Publisert: 25.07.19 kl. 12:39