President Donald Trump og førstedame Melania Trump stiger av Marine One før uttalelser til pressen den 4. august. Foto: Jacquelyn Martin / TT NYHETSBYRÅN

Trump: – Hat har ikke noen plass i det amerikanske samfunnet

President Donald Trump sier hat ikke har noen plass i det amerikanske samfunnet, og at det må bli slutt på masseskytinger.

I en kommentar til de to dramatiske hendelsene i helgen sier presidenten også at mentale lidelser ligger bak, skriver NTB.

De to masseskytingene i El Paso, Texas og Dayton, Ohia skjedde i løpet av 24 timer, og har ført til flere titalls døde.

Hendelsen i El Paso etterforskes som en terrorhandling, ettersom gjerningsmannen publiserte et manifest på nettet fylt av hat mot innvandring nitten minutter før de første meldingene om skyting på kjøpesenteret. Politiet har foreløpig ikke uttalt seg om mulige motiver bak masseskytingen i Dayton.

Trump legger til at han har drøftet situasjonen med det føderale politiet FBI og justisminister William Barr, melder Reuters.

– Vi må se å få en slutt på dette. Det har pågått i år etter år i landet vårt, sier Trump under et besøk i New Jersey.

Trump uttaler seg til pressen etter masseskytinger i Ohio og Texas. Foto: Yuri Gripas / X00866

På spørsmål fra pressen om hva som blir gjort for å bekjempe masseskytinger sier presidenten at «mange ting blir gjort».

– Vi snakker med mange mennesker. Mange ting er på gang. Vi har gjort mye mer enn de fleste administrasjoner. Det blir ikke snakket så mye om, men vi har gjort mye. Men kanskje må mer bli gjort, sier han.

En kvinne legger ned en plakat ved åstedet til masseskytingen på Walmart-kjøpesenteret i El Paso, Texas, hvor 20 mennesker mistet livet. Foto: JOSE LUIS GONZALEZ / X03746

Presidenten har kommentert masseskytingene i El Paso, Texas og Dayton, Ohio flere ganger på Twitter i løpet av søndagen.

«Gud velsigne menneskene i El Paso Texas. Gud velsigne menneskene i Dayton, Ohio», skriver presidenten på Twitter.

Presidenten skriver også at han har autorisert firingen av alle amerikanske flagg på føderale bygninger til halv stang. Flaggene på Det hvite hus vil også vaie på halv stang fram til den 8. august. «Melania og jeg ber for alle dem som er påvirket av denne usigelig onde handlingen», skriver Trump.

Publisert: 04.08.19 kl. 23:26 Oppdatert: 04.08.19 kl. 23:37