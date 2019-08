FRYKTER DEMNINGKOLLAPS: Mengder av sandsekker er dumpet ned på den skadde demningen Toddbrook Reservoir i Derbyshire i England. Det er regn i vente, og mannskapene kjemper mot klokka for å redde demningen, som ble skadd etter en periode med kraftig nedbør. Foto: Yui Mok / AP / NTB scanpix

Britiske mannskaper kjemper mot klokka for å redde demning

Store mannskaper kjemper videre for å senke vannstanden i demningen Toddbrook Reservoir, som står i fare for å kollapse. Søndag ventes igjen regn på stedet.

Kraftig regn og økt vannstand i magasinet har ført til at deler av demningsveggen i det 180 år gamle vannmagasinet er blitt ødelagt. Myndighetene frykter at demningen vil kollapse, og innbyggere i småbyen Whaley Bridge like ved er blitt evakuert mens nødreparasjoner og en innsats for å senke vannstanden pågår.

Fredag besøkte statsminister Boris Johnson byen, som ligger et par mil sørøst for Manchester. Samme dag dumpet britisk militærhelikopter sandsekker.

Lørdag fikk innbyggerne lov til å vende tilbake til sine hjem midlertidig, på eget ansvar.

Vannstanden er redusert med mer enn en halv meter siden torsdag, men skadene er fortsatt på et kritisk nivå, ifølge britiske myndigheter. Det dumpes sandsekker fra helikopter for å forsterke demningen, og det pumpes 5 tonn vann i minuttet ut av reservoaret.

Brannsjef Terry McDermott sier ingeniørene som forsøker å reparere skadene, er svært bekymret over situasjonen. Søndag ventes det mer nedbør i Nord-England og Midlands, og britiske MetOffice har sendt ut gult farevarsel, det laveste farenivået.

– Alle jobber så hard som mulig for å komme utviklingen i forkjøpet og få ut så mye vann som mulig i dag, i natt og gjennom morgendagen, for å minske påvirkningen det dårlige været vil ha, hvis det kommer, sier brannvesenets talsmann Gavin Tomlinson.

