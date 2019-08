STOR UTRYKNING: Dette bildet er tatt ved åstedet i Dayton, Ohio. Et større område er sperret av. Foto: John Minchillo/TT NYHETSBYRÅN

Politiet: Ti drept og 27 skadet etter masseskyting i Ohio

Ti personer, inkludert en mistenkt gjerningsperson, er drept og 27 skadet etter skyting i byen Dayton i Ohio. Dette er den andre masseskytingen i USA på under 24 timer.

– Dette er en veldig trist og tragisk aften i Dayton, vi har satt inn store ressurser for å ta vare på ofrene og deres pårørende, sier politibetjent Matt Carper under en pressekonferanse søndag formiddag norsk tid – få timer etter skytingen fant sted.

Politiet rykket ut til meldinger om skyting i byen Dayton i Ohio klokken 01.07 lokal tid. Politiet i Dayton melder på Twitter at de hadde politibetjenter i umiddelbar nærhet til åstedet, og responderte raskt.

– Som borgermester er dette en dag man frykter. I dag skjedde den 251 masseskytingen i USA i år, og det er trist at det skjedde i vår by, sa borgermester i Dayton, Nan Whaley under en pressekonferanse søndag.

Hun legger til at spørsmål må bli reist.

– Hvordan er det mulig at Dayton er den 250. masseskytingen i USA dette året, og El paso var den 249.

Også USAs president Donald J. Trump har kommentert hendelsen.

Politiet nøytraliserte skytteren på under ett minutt etter at skytingen begynte, forteller borgermesteren, som roste politiet for deres raske innsats.

– De reddet mange liv, understreket hun.

Under en ny pressekonferanse oppjusteres antall skadede fra 26 til 27. 15 personer er utskrevet fra sykehusene. Antall drepte er fortsatt ti, inkludert gjerningspersonen.

De skadede er på flere forskjellige sykehus i Dayton, ifølge borgermesteren.

På en pressekonferanse søndag ettermiddag norsk tid, opplyser Miami Valley sykehus, som mottok flertallet av de skadede, at totalt 16 personer har fått behandling hos dem.

– Fire blir fortsatt behandlet, hvorav tilstanden er kritisk for én av dem, opplyser talspersoner for sykehuset.

De forteller at situasjonen var kaotisk og at skadede ankom både i sykebiler og politibilder. Mange med skuddskader i hender og føtter.

Talsperson Terrea Little for Miami Valley Hospital bekrefter overfor VG at de har mottatt 16 ofre. Ved 12-tiden norsk tid opplyste hun at åtte av ofrene har blitt utskrevet fra sykehus.

ÅSTEDET: Politiet arbeider innenfor sperringene på åstedet der skytingen skal ha skjedd. Foto: John Minchillo / TT NYHETSBYRÅN

– Vi etterforsker muligheten for at flere personer er involvert i handlingen, men på nåværende tidspunkt ser det ut som at kun én person har vært involvert, opplyser politibetjent Carper.

VG har flere ganger vært i kontakt med politiet i Dayton, som sier at de ikke har kapasitet til å svare mediene på nåværende tidspunkt. De skriver på Twitter at FBI er i til stede og bistår i etterforskningen.

Skjedde i bargate

Skytingen skal ha funnet sted i en gate hvor det ligger flere barer og utesteder. Ned Peppers bar, som ligger i den aktuelle bargaten, informerer på sin Instagram-profil om at alle deres ansatte er trygge. Ifølge borgermester Whaley skal skytingen ha funnet sted like utenfor Ned Peppers bar.

Politiet jobber nå med å etterforske skytterens motiv. Han skal ha brukt en rifle med mye tilgjengelig ammunisjon. Lokale myndigheter opplyser at han også hadde på seg skuddsikker vest.

Et vitne forteller til WHIO TV at skytteren hadde en hette trukket over hodet og bar en maske og store øretelefoner.

JOBBER: Politiet arbeider på åstedet. Foto: John Minchillo /TT NYHETSBYRÅN

Kettering Health Network, som har åtte sykehus i området, bekrefter overfor nyhetsstedet AbcNews at de behandler pasienter, men vil ikke gi ytterligere detaljer.

Reporteren for nyhetsstedet Dayton 24/7 Now, Molly Reed, var tidlig på åstedet. Gjennom en liveoppdatering på Facebook fortalte hun at hun så mange opprørte mennesker sitte foran en pub i nærheten av det avsperrede området, og mange nødetater på stedet, tidligere i dag.

Borgermester i Dayton, Nan Whaley, har vært til stede i flere timer på konferansesenteret, i nærheten av åstedet, for å snakke med pårørende som er samlet der, ifølge WHIOs reporter på stedet.

– Dette er en utrolig trist dag for Dayton. Jeg vil berømme politiet for den jobben de gjorde. Dayton har vært igjennom mye det siste halve året, og jeg er stolt av lokalsamfunnet her.

Det sier Whaley på pressekonferansen som startet litt etter klokken 13 norsk tid.

– Hundrevis av folk i Dayton kunne vært døde i dag om det ikke var for politiet vårt som var på stedet etter kun ett minutt, sier borgermesteren.

Hun forsikrer om at de pårørende vil bli godt ivaretatt.

– Etter hvert som familiene får beskjed gjør vi alt vi kan for at de pårørende får den hjelpen de trenger, sier borgermesteren i pressekonferansen.

Andre masseskyting på under 24 timer

Meldingene om skyting i Ohio kommer under et døgn etter masseskytingen på et kjøpesenter i El Paso i Texas, som tok livet av 20 personer. I tillegg er 26 skadet.

Masseskytingen i Dayton er også den tredje på mindre enn syv dager i USA.

For en knapp uke siden ble tre mennesker drept og 15 såret da en mann åpnet ild under en matfestival i småbyen Gilroy i California. Den 19 år gamle gjerningsmannen skjøt seg selv på stedet. Det ble funnet høyreekstremistisk litteratur i mannens hjem, men politiet har ennå ikke fastslått noe motiv.

Masseskytinger skjer nærmest daglig i USA, og hittil i år har det vært 251 slike hendelser, viser en oversikt fra Gun Violence Archive.

SPERRINGER: Politiet har sperret av et større området i Dayton. Foto: WHIO.com

Publisert: 04.08.19 kl. 07:50 Oppdatert: 04.08.19 kl. 16:36

