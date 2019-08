STOR UTRYKNING: Dette bildet er tatt ved åstedet i Dayton, Ohio. Et større område er sperret av. Foto: WHIO.com

Politiet: Ti drept og 16 skadet etter masseskyting i Ohio

Ti personer, inkludert en mistenkt gjerningsperson, er drept og 16 sendt til sykehus etter skyting i byen Dayton i Ohio. Dette er den andre masseskytingen i USA på under 24 timer.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Dette er en veldig trist og tragisk aften i Dayton, vi har satt inn store ressurser for å ta vare på ofrene og deres pårørende, sier politibetjent Matt Carper under en pressekonferanse søndag formiddag norsk tid – få timer etter skytingen fant sted.

Politiet rykket ut til meldinger om skyting i byen Dayton i Ohio klokken 01.00 lokal tid. Politiet i Dayton melder på Twitter at de hadde politibetjenter i umiddelbar nærhet til åstedet, og responderte raskt.

Ti personer, inkludert den mistenkte gjerningspersonen, er drept og 16 personer sendt til sykehus, opplyser politiet på pressekonferansen.

Talsperson for Miami Valley Hospital, Terrea Little, bekrefter overfor VG at de har mottatt 16 ofre, men hun kan ikke si noe mer om hvilken tilstand de er i, eller gi ytterligere informasjon.

– Vi etterforsker muligheten for at flere personer er involvert i handlingen, men på nåværende tidspunkt ser det ut som at kun én person har vært involvert, opplyser Carper.

VG har flere ganger vært i kontakt med politiet i Dayton, som sier at de ikke har kapasitet til å svare media på nåværende tidspunkt. De skriver på Twitter at FBI er i til stede og bistår i etterforskningen.

Skjedde i bargate

Skytingen skal ha funnet sted i en gate hvor det ligger flere barer og utesteder. Ned Peppers bar, som ligger i den aktuelle bargaten, informerer på sin Instagram-profil om at alle deres ansatte er trygge. Det er imidlertid fremdeles uklart nøyaktig hvor skytingen fant sted.

Politiet jobber nå med å etterforske skytterens motiv. Han skal ha brukt et håndvåpen med mye tilgjengelig ammunisjon.

Kettering Health Network, som har åtte sykehus i området, bekrefter ovenfor nyhetstedet AbcNews at de behandler pasienter, men vil ikke gi ytterligere detaljer.

Reporteren for nyhetstedet Dayton 24/7 Now, Molly Reed, er på åstedet. Gjennom en liveoppdatering på Facebook forteller hun at hun ser mange opprørte mennesker sitte foran en pub i nærheten av det avsperrede området, og mange nødetater på stedet.

Andre masseskyting på under 24 timer

Meldingene om skyting i Ohio kommer under et døgn etter masseskytingen på et kjøpesenter i El Paso i Texas, som tok livet av 20 personer. I tillegg er 26 skadet.

Masseskytingen i Dayton er også den tredje på mindre enn syv dager i USA.

For en knapp uke siden ble tre mennesker drept og 15 såret da en mann åpnet ild under en matfestival i småbyen Gilroy i California. Den 19 år gamle gjerningsmannen skjøt seg selv på stedet. Det ble funnet høyreekstremistisk litteratur i mannens hjem, men politiet har ennå ikke fastslått noe motiv.

Masseskytinger skjer nærmest daglig i USA, og hittil i år har det vært 251 slike hendelser, viser en oversikt fra Gun Violence Archive.

Saken oppdateres!

Klikk for å aktivere kartet

Publisert: 04.08.19 kl. 07:50 Oppdatert: 04.08.19 kl. 10:46

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post