Medier: Flere skal være skutt i Ohio

Politiet har rykket ut til meldinger om en pågående skyting i byen Dayton i Ohio. Flere skal være skutt.

Politiet aksjonerer nå i byen Dayton i delstaten Ohio i USA etter melding om skyting.

Meldinger til politiet går ut på at flere personer skal være skutt, ifølge Dayton Daily News og den lokale TV-kanalen WHIO.

VG har vært i kontakt med politiet i Dayton som sier de ikke har tid til å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Nødetater er på vei.

Ifølge lokalavisen har det kommet meldinger som antyder at skytteren kan være tatt, men dette er ikke bekreftet.

Meldingene om skyting i Ohio kommer under et døgn etter masseskytingen på et kjøpesenter i El Paso i Texas, som har tatt livet av 20 personer. I tillegg er 26 er skadet.

Publisert: 04.08.19 kl. 07:50 Oppdatert: 04.08.19 kl. 08:13

