Nødetater fremme på stedet. Område er sperret av. Foto: WHIO.com

Lokalavis: Flere skal være drept i skyting i Ohio

Politiet har rykket ut til meldinger om en masseskyting i byen Dayton i Ohio. Minst syv personer skal være drept, ifølge en lokalavis.

Oppdatert nå nettopp

Meldinger til politiet går ut på at flere personer skal være skutt, ifølge Dayton Daily News og den lokale TV-kanalen WHIO.

Lokalavisen Dayton Daily News melder at minst syv personer skal være drept. En video fra det antatte åsstedet viser minst fem omkomne ligge på bakken.

Skytingen skal ha funnet sted i en gate hvor det ligger flere barer.

Politiet i Dayton bekrefter hendelsen på Twitter.

Nødetater er på stedet, og helsepersonell melder at det er alvorlige skadede i området, skriver Dayton Daily News.

Reporteren for nyhetstedet Dayton 24/7 Now, Molly Reed, er på åstedet. På en liveoppdatering på Facebook forteller hun at hun ser mange opprørte mennesker sitte foran en pub i nærheten av det avsperrede området, og mange nødetater på stedet.

Ned Peppers bar, som ligger i den aktuelle bargaten, informerer på sin Instagram-profil om at alle deres ansatte er trygge. Det er imidlertid fremdeles uklart nøyaktig hvor skytingen fant sted.

Ifølge lokalavisen har det kommet meldinger som antyder at én skytter kan være tatt, men dette er ikke bekreftet. Det er også uklart om hvor mange gjerningspersoner som var involvert.

Meldingene om skyting i Ohio kommer under et døgn etter masseskytingen på et kjøpesenter i El Paso i Texas, som har tatt livet av 20 personer. I tillegg er 26 er skadet.

VG har vært i kontakt med ett av sykehusene hvor pasienter skal ha blitt sendt til. Sykehuset sier de ikke kan bekrefte dette.

Saken oppdateres!

Publisert: 04.08.19 kl. 07:50 Oppdatert: 04.08.19 kl. 09:22

