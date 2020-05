TO HODER: Biscuits og Gravy er navnene den tohodede kattungen fikk. Her med matmor Kyla King. Foto: Mark Ylen / Albany Democrat-Herald

Tohodet kattunge døde etter fire dager

Forrige uke vakte en tohodet kattunge i Oregon i USA oppsikt. Nå er Biscuits og Gravy død.

Forrige onsdag våknet eierne Kyla King opp til at katten deres var i gang med å føde et kull kattunger.

King så først fire nyfødte katter, før hun etter hver så to til gjemme seg bak moren, skriver CBS.

Den ene var av det sjeldne slaget – med to neser, fire øyne og to munner.

Det er riktignok ikke unikt, ifølge CBS kalles fenomenet Janus-katter, etter den romerske guden Janus, som ofte ble beskrevet med to hoder. Videre skriver nyhetskanalen at Janus-katter ofte dør raskt, men at Frank og Louie er den mest kjente Janus-katten, og levde i 15 år til 2014.

Kings Janus-katt fikk navnet Biscuits og Gravy.

King forteller at hun har forsøkte å mate kattungen, fordi den ikke helt forsto hvordan den selv skulle få i seg næring.

Selv sa matmor King at hun ikke var veldig optimistisk.

– Jeg skal gjøre mitt beste, men disse dyrene lever vanligvis ikke så lenge, sa hun til CBS.

Katten kom seg raskt på Facebook, der det lørdag ble bekreftet at Biscuits og Gravy er død.

– Kyla ga tre og en halv dag av livet sitt og gjorde alt hun kunne for å redde ham. Han ble født med fryktelige dårlig odds og ved å leve nesten fire dager, slo han oddsen, står det i Facebook-posten.

Publisert: 28.05.20 kl. 18:27

