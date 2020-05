SPRER SEG: Demonstrasjonene etter dødsfallet til George Floyd har spredt seg til St. Paul. Foto: Thomas Nilsson, VG

Demonstranter om George Floyd: – For meg er det et brutalt drap

ST. PAUL/OSLO (VG) For tredje dag på rad fortsetter protestene etter George Floyds død. Demonstrantene krever rettferdighet.

Nå nettopp

– Alt du trenger å vite kan du se i videoen, man trenger ikke stille spørsmål om hva som skjedde, sier Tameika Brown til VG.

Demonstrasjonene etter at George Floyd søndag ble pågrepet i Minneapolis og senere døde i varetekt, fortsatte torsdag kveld lokal tid. FBI lover at etterforskningen har høyeste prioritet, og fire politimenn har allerede fått sparken.

Brown bor i Minneapolis’ naboby St. Paul hvor demonstrasjonene torsdag har spredt seg til. VG møter henne utenfor en Target-butikk der politiet møtte demonstrantene med tåregass, mens det brenner i en bygning like i nærheten.

Videoen hun snakker om viser pågripelsen av Floyd, og viser den afroamerikansk mannen liggende på bakken med en politimann over seg. Politimannen presser kneet mot nakken til mannen.

– Vær så snill! roper han igjen og igjen, mens vitner ber betjenten løsne grepet.

Videoen kan du se her:

– Kommer ikke til å forandre seg

– Jeg tror ikke dette kommer til å løse problemet. Jeg skjønner smerten og sinnet, men er det dette som må til for at folk skal forstå, fortsetter Brown.

Det har også vært protester i New York torsdag.

– Det er trist at ting må gå så langt for at folk skal forstå poenget. Er det riktig? Nei, jeg synes ikke det er riktig. Det er bare trist. Men dette er en måte å si at vi er lei av at hvite politimenn dreper svarte uten grunn, fortsetter hun.

OPPRØRT: Tameika Brown og Greg Fearrow. Foto: Thomas Nilsson

Utenfor Target-butikken treffer vi også læreren Greg Fearrow, heller ikke han er spesielt optimistisk med tanke på at ting skal forandre seg.

– Vi prøver å lære barna å respektere hverandre, så skjer ting som dette. Det kommer ikke til å forandre seg. Det går tilbake til slavetiden. De kom unna med det da, og de kommer unna med det nå, sier han, og fortsetter:

– Selv om tiden har forandret seg, kommer de fortsatt unna med det. Da går det som dette. Det er ikke riktig, fordi det ødelegger samfunnet vårt, men noe må gjøres!

Demonstrasjonene har de siste dagene også ført til plyndring, ødeleggelser og kriminelle handlinger. Som følge av dette har Minnesota-guvernør Tim Walz satt inn Nasjonalgarden for å bidra til å holde ro og orden, samtidig som det er erklært unntakstilstand.



















«JEG FÅR IKKE PUSTE»: En kvinne demonstrer ved å ligge på bakken og rope at hun ikke får puste.

– Et brutalt drap

Også han har sett videoen av Floyd liggende på bakken.

– Jeg respekterer politiet. Jeg kjenner både hvite og svarte politimenn, og er glad for jobben de gjør. Men noe må gjøres når det kommer til behandlingen av minoriteter. Denne mannen var ubevæpnet og var ingen trussel. De hadde satt håndjern på ham, det var ingen grunn til å bruke den kraften de gjorde, sier han.

– Politimannen bør holdes ansvarlig for sin handling. For meg var dette et brutalt drap. Han hadde muligheten til å fjerne kneet, eller i det minste slippe opp på presset, mener Fearrow.

Han mener det bør tas ut tiltale mot politimannen.

– Det må settes et eksempel, sånn at slike hendelser ikke skjer igjen og dette kan stoppe. Ellers vil slike demonstrasjoner fortsette.

I ST. PAUL: Thomas Nilsson.

Tror ikke på Trump

Onsdag ba president Donald Trump om at saken ble etterforsket på føderalt nivå, og påpeker at de vil sørge for rettferdighet.

President Donald Trump skal ifølge pressetalskvinnen Kayleigh McEnany ha blitt «veldig opprørt da han så videoen».

– Han ville plukke opp telefonen og si at vi måtte fremskynde FBI-etterforskningen. Han ønsker rettferdighet, sa McEnany.

Det tror ikke Fearrow og Brown på.

– Han får sånne saker på bordet sitt hver dag, og tenker nok «politiet har drept enda en svart mann, OK, neste». Han bryr seg ikke om andre enn seg selv. Han er en fantastisk businessmann, og jeg respekterer han fort det. Men han er ingen politiker. En politiker må ha kjærlighet og være for folket. Ikke bare tenke «meg, meg og meg», sier Fearrow.

Publisert: 29.05.20 kl. 04:14

Les også

Mer om USA Politivold

Fra andre aviser