USAs tidligere forsvarssjef med sterk kritikk av Trumps militær-bruk

Pentagon flyttet tirsdag 1600 soldater til Washington D.C. for å bistå myndighetene. Samtidig kommer USAs tidligere forsvarssjef Mike Mullen med knallhard kritikk mot Trumps bruk av militæret under krisen.

– Jeg ble kvalm av å se at medlemmer av sikkerhetsstyrkene, inkludert medlemmer av nasjonalgarden, voldelig og med makt ryddet veien gjennom Lafayette Square for å legge til rette for presidentens besøk utenfor kirken St. John’s, skriver Mullen i The Atlantic.

Hendelsen han viser til skjedde mandag: For å spre demonstrantene utenfor Det hvite hus, avfyrte politiet tåregass og gummikuler mot folkemengden for å klargjøre veien for presidenten og hans følge, slik at de kunne komme seg uhindret frem til en kirke i nærheten for en fotoseanse.

Mullen var USAs forsvarssjef fra 2007 til 2011, og er sterkt kritisk til president Donald Trumps oppfatning av hvordan militæret skal bli brukt i krisen som rammer USA. De siste ukers hendelser har gjort det umulig å forholde seg taus, skriver den tidligere Pentagon-toppen.

– Selv i kaoset vi nå er vitne til, må vi forsøke å se amerikanske byer og tettsteder som våre hjem og nabolag. De er ikke kampområder som skal domineres, og må aldri bli det, skriver han.

Den tidligere forsvarssjefen frykter at landet soldater vil bli utnyttet politisk.

– Jeg har tillit til våre menn og kvinner i uniform. De vil tjene med profesjonalitet og medfølelse, og de vil følge ordre. Jeg har mindre tillit til ordrene som vil komme fra deres leder, og jeg er ikke overbevist om at tilstanden i gatene, uansett hvor ille de nå er, rettferdiggjør et stort militært nærvær, fortsetter han.

Selv sier Donald Trump at kritikerne tar feil når de hevder at demonstrantene ikke var voldelige.

– Washington D.C. var det tryggeste stedet i hele verden i går kveld, skriver han på Twitter.

Sier opp stillingen sin i protest

Også andre forsvarstopper reagerer etter mandagens hendelse.

James Miller, som rapporterte direkte til USAs forsvarsminister fra 2012 til 2014, sier i et offentlig brev publisert i Washington Post opp sin stilling i vitenskapsrådet til det amerikanske forsvaret, hvor han har vært siden 2014.

Årsaken er at han mener forsvarsminister Mark Esper viste støtte til det som skjedde i Washington D.C. mandag kveld, da demonstrantene utenfor Det hvite hus ble ryddet av veien.

I brevet, som er adressert til Esper, viser Miller til løftet han avla da ha han ble tatt i ed som USAs forsvarsminister, om å respektere den amerikanske grunnloven.

– Mandag 1. juni mener jeg du brøt dette løftet. Demonstranter som fulgte loven rett utenfor Det hvite hus ble spredt med tåregass og gummikuler – ikke av sikkerhetsmessige hensyn, men for å rydde veien for en presidents fotoseanse, skriver han i oppsigelsesbrevet.

– Du kunne kanskje ikke stanset president Trump fra å sette i gang denne rystende maktbruken, men du kunne ha valgt å vise din motstand mot den. I stedet viste du din støtte.

Pentagon bekrefter til CNN at Miller har sagt opp sin stilling, men vil ikke gi noen kommentar utover det.

USAs forsvarsminister Mark Esper har tidligere sagt til NBC at han ikke visste hvor han skulle da han fulgte med presidenten ut av Det hvite hus.

– Jeg trodde jeg skulle gjøre to ting: Vurdere skadene og snakke med soldatene, sier han til kanalen tirsdag kveld.

Flyttet 1600 soldater til Washington D.C.

Tirsdag kveld bekrefter det amerikanske forsvarsdepartementet at 1600 soldater er blitt flyttet til militærbaser rundt hovedstaden for å bistå dersom det skulle trengs.

Soldatene er på forhøyet beredskap, men deltar ikke i operasjoner i regi av sivile myndigheter, sier talsperson Jonathan Hoffman til CNN .

I en uttalelse forsvarer Esper at forsvaret blir brukt til å slå ned på voldelige protester:

– Jeg, som du, står fast ved min tro på at amerikanere som er frustrerte, sinte og som ønsker å bli hørt må få denne muligheten. Og som deg forplikter jeg meg til å opprettholde respekt for loven og å beskytte liv og frihet, slik at ikke noen få personers voldelige handlinger undergraver rettighetene og friheten til borgere som følger loven.

