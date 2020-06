Barack Obama snakket til USAs befolkning via Zoom onsdag kveld. Foto: My Brother's Keeper Alliance and The Obama Foundation

Barack Obama: – Vi er forpliktet til å kjempe

USAs tidligere president Barack Obama ber i en direktesendt tale onsdag kveld amerikanere om å gripe muligheten til å forandre USA.

Obamas uttalelser kommer under nettmøte om politivold i etterkant av George Floyds dødsfall.

Her takker den tidligere presidenten menneskene som har protestert i gatene, og sier at det han har sett den siste uken er så «dyptgående som noe jeg har sett i min levetid».

– Så tragiske som de siste ukene har vært, så vanskelige og skremmende og usikre de har vært, har de også vært en unik mulighet for å få mennesker til å bli oppmerksomme på disse underliggende trendene, sier han, og peker på at den ukens demonstrasjoner og opptøyer er et resultat av en lang og vond historie med slaveri og institusjonalisert rasisme.

– Dette er tiden for å forandre USA og få landet til å leve opp til sine høyeste idealer.

Den tidligere presidenten begynte møtet med å si at han og kona Michelle sørger med familiene til George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery og flere andre som er blitt drept på grunn av rasisme i det amerikanske samfunnet.

– Vi er forpliktet til å kjempe for å skape en mer rettferdig nasjon til minne for deres sønner og døtre, sier Obama.

Den tidligere presidenten trakk også frem sin egen familie, og sier at han ser ubegrenset potensiale når han ser på døtrene Sasha og Malia og sine nieser og nevøer.

– Jeg vil snakke direkte til dere unge, svarte menn og kvinner i dette landet. Dere har vært vitne til og opplevd for mye vold. For ofte har denne volden kommet fra mennesker som skulle beskyttet dere. Jeg vil at dere skal vite at dere betyr noe, livene deres betyr noe og drømmene deres betyr noe, sier Obama og fortsetter:

– Du skal kunne ha muligheten til å lære og til å gjøre feil og kunne leve et lykkelig liv uten å trenge å være redd for hva som skjer når du går ut døren.

Obama peker på at raseriet som nå ses i USA er et resultat av en lang og vond historie med slaveri og institusjonalisert rasisme, og peker på at man ikke vil klare å bli kvitt «400 års rasisme på et øyeblikk».

Likevel blir han håpefull av å se så mange unge mennesker ute i gatene, sier han, og trekker paralleller til borgerrettighetsbevegelsen på 60-tallet.

– Jeg vet nok om denne historien til å kunne si: Det er noe som er annerledes denne gangen. Nå ser vi et mer representativt utvalg av amerikanere ute på gatene, som protesterer fredelig, og som føler at de må gjøre noe på grunn av urettferdigheten de har sett. Det eksisterte ikke på 60-tallet, denne brede koalisjonen.

