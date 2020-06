UTBOMBET: De syriske kunstnerne Aziz Asmar og Anis Hamdoun fotografert etter de var ferdige med bildet av George Floyd i landsbyen Binnish i syriske Idlib mandag. Foto: OMAR HAJ KADOUR / AFP

Protestene blir globale: Solidaritet fra krigsruiner til USAs demonstranter

BEIRUT (VG) I flere byer verden over viser mennesker solidaritet med svarte amerikanere etter drapet på George Floyd. – Vi støtter de undertrykte, sier en kunstner i krigsherjede Idlib i Syria til VG.

48-åringen Aziz Asmar lever i en av verdens verste krigssoner, i Idlib-regionen nordvest i Syria. Han har overlevd flere år med brutal krig.

Mens sivile er fanget i kryssilden, utkjemper de syriske myndighetene og deres russiske og iranske allierte en brutal angrepskrigs mot opprørerne som fortsatt kontrollerer regionen.

Skoler, markeder og sykehus bombes, og millioner av flyktninger har ingen steder å flykte.

les også «Døden venter på oss her»: Inne i Idlibs mareritt

Likevel følger innbyggerne i Idlib, som i store deler av resten av verden, med på nyhetene fra USA, der et massivt folkelig opprør har spredd seg til byer over hele landet.

Protestene, som ble utløst av drapet på den ubevæpnede svarte mannen George Floyd, men som har bakgrunn i et økende sinne mot politiets håndtering av svarte amerikanere, har nå blitt internasjonale.

VG snakket mandag med Aziz Asmar over tekstmeldinger, kort tid etter at han sammen med sine venner var ferdig med å male ansiktet til Floyd på en utbombet murvegg i byen Binnish i Idlib.

STØTTE: Asmar, i rødt, ferdiggjør bildet malt på en krigsruin i Idlib. Foto: OMAR HAJ KADOUR / AFP

– Jeg ser det som min oppgave å støtte humanisme og male kunst som støtter de undertrykte og forfulgte verden over, sier Aziz Asmar til VG, og fortsetter:

– Vi kjemper for fred og kjærlighet og vi ble oppriktig triste da vi så en svart mann kveles på denne måten. I USA ser vi stadig tilfeller av uakseptabel rasisme mot svarte innbyggere, og vi ønsker å vise vår motstand ved å male denne støtteerklæringen.

Asmar sier at solidariteten de føler, ikke på noen måte forminskes av at han og andre syrere rundt ham selv har det vanskelig.

– Vi lever i Idlib, et sted der vi bombes, men det gjør bare at vi føler enda sterkere for andre som urettmessig blir forfulgt og drept, sier han.

LONDON: Demonstranter tok søndag til gatene i London i solidaritet med demonstrantene i USA. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA

Flere byer på flere kontinenter

Massedemonstrasjonene i USA har spredd seg til flere byer rundt om i verden de siste dagene:

I New Zealand på mandag ble det holdt minst fire demonstrasjoner, med blant annet store folkemasser som satte seg på kne i Auckland, mens flere titalls tusen marsjerte mot den amerikanske ambassaden i byen.

I London samlet folkemengder seg ved Trafalgar Square, og lignende demonstrasjoner er holdt i København, Berlin og Milan. I Tokyo lørdag brøt det også ut demonstrasjoner mot japansk politis behandling av en kurdisk mann, mens sympatislagord for George Floyd også ble ropt ut blant demonstrantene.

I Australia er det planlagt demonstrasjoner til helgen, og i Oslo planlegges det også nå en demonstrasjon kommende fredag.

BERLIN: Demonstranter på Hermannplatz i Berlin søndag. Foto: CHRISTIAN MANGE / REUTERS

Publisert: 01.06.20 kl. 22:43

