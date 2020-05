Politistasjon i flammer: – Dette er vår siste utvei

MINNEAPOLIS/OSLO (VG) Politiet har måttet evakuere og den lokale politistasjonen står i flammer. Raseriet etter George Floyds død øker.

Utenfor politistasjonen i Minneapolis’ tredje distrikt er det ingen politifolk å se, men nærmere tusen mennesker er samlet like etter midnatt lokal tid.

Demonstranter har satt fyr på bygningen og tatt seg inn med makt. Noen samler opp treverk og annet som de bruker for å få brannen til å spre seg ytterligere, andre kaster steiner for å knuse vinduer.

Bakgrunn: Kraftige protester mot politivold etter dødsfall i Minneapolis

En mann med megafon roper «Jeg får ikke puste» før resten av folkemengden gjentar slagordet.

Alle foto: THOMAS NILSSON, VG

Like etter klokken 22 lokal tid måtte politistasjonen evakuere som følge av «sikkerheten til personalet», ifølge en uttalelse fra politimester John Elder gjengitt CNN.

Utenfor politistasjonen står et ungt par og ser på brannen.

– Jeg tror simpelthen det gjenspeiler hva svarte folk har følt i dette landet hele tiden, sier Andre Griffin (22).

– Vi er sinte. Og dette er vår siste utvei, sier Destiny Showers (22).

Bakgrunn: George Floyd døde etter dette:

Paret mener politimannen som utøvde vold mot George Floyd bør siktes for drap.

– Jeg føler at vi må få ting gjort. Vi har gått gjennom dette for lenge. Vi må fikse dette. Vi kommer til å ville ha barn, og våre barn skal ikke behøve å være redde for å gå ut, sier Destiny.

– Jeg er ikke for brenning og opprør, men vi har prøvd å få frem budskapet på så mange andre måter. De burde ha oppfattet budskapet om at de ikke bør drepte svarte folk på denne måten, mener Andre.





















FULL FYR: Demonstranter utenfor politistasjonen de satte fyr på.

De to 22-åringene påpeker at George Floyds død bare er en av mange tilfeller der svarte har blitt utsatt for alvorlig – ofte dødelig – vold fra politiet.

– Dette er hverdag for oss, sier Andre.

– Tror dere dette kan endre noe?

– De er bare mer av det samme, svarer han.

– Jeg tror det vil vekke dem opp og få oppmerksomheten deres. Men det kommer ikke til å endre seg over natten, mener Destiny.

Demonstrasjonene etter at George Floyd søndag ble pågrepet i Minneapolis og senere døde i varetekt, fortsatte torsdag kveld lokal tid. En video av pågripelsen, som viser Floyd liggende på bakken med en politimann over seg, mens han presser kneet mot nakken til mannen har satt sinne i kok i delstaten.

Demonstrasjonene har de siste dagene også ført til plyndring, ødeleggelser og kriminelle handlinger. Som følge av dette har Minnesota-guvernør Tim Walz satt inn Nasjonalgarden for å bidra til å holde ro og orden, samtidig som det er erklært unntakstilstand.

Over 500 soldater er på vei til St. Paul og Minneapolis.

– Vårt oppdrag er å beskytte liv, bevare eiendommer og retten til å demonstrere fredelig, skriver Nasjonalgarden på Twitter.

