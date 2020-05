ANGREPET: Politistasjonen i det tredje distriktet i Minneapolis står i flammer. Foto: TANNEN MAURY / EPA

Politistasjon angrepet av demonstranter - evakuert

ST. PAUL/OSLO (VG) Demonstrasjonene i Minnesota fortsetter å eskalere, og natt til fredag ble en politistasjon angrepet.

Like etter klokken 22 lokal tid måtte politistasjonen i Minneapolis tredje distrikt evakuere som følge av «sikkerheten til personalet». Det skriver politimester John Elder i en uttalelse ifølge CNN.

Videre sier han at demonstrantene tok seg inn i bygningen med makt og satte fyr på den.

Ifølge New York Times skal demonstrantene ha knust vinduer og klatret over gjerder for å komme seg inn på politistasjonen.

Det skal også ha blitt brukt fyrverkeri, og demonstrantene skal ha brukt slagord som «Ingen rettferdighet. Ingen fred».

FULL FYR: Demonstranter utenfor politistasjonen de satte fyr på. Foto: CARLOS BARRIA / REUTERS

Demonstrasjonene etter at George Floyd søndag ble pågrepet i Minneapolis og senere døde i varetekt, fortsatte torsdag kveld lokal tid. En video av pågripelsen, som viser Floyd liggende på bakken med en politimann over seg, mens han presser kneet mot nakken til mannen har satt sinne i kok i delstaten.

Demonstrasjonene har de siste dagene også ført til plyndring, ødeleggelser og kriminelle handlinger. Som følge av dette har Minnesota-guvernør Tim Walz satt inn Nasjonalgarden for å bidra til å holde ro og orden, samtidig som det er erklært unntakstilstand.

Over 500 soldater er på vei til St. Paul og Minneapolis.

– Vårt oppdrag er å beskytte liv, bevare eiendommer og retten til å demonstrere fredelig, skriver Nasjonalgarden på Twitter.

Publisert: 29.05.20 kl. 06:17 Oppdatert: 29.05.20 kl. 06:41

