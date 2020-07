DØPTE OM GATE: Denne gaten i Washington D.C. ble omdøpt til Black Lives Matter Plaza etter drapet på George Floyd i Minneapolis 25. mai. Nå skal slagordet males på Fifth Avenue i New York, til president Trumps store irritasjon. Foto: Khalid Naji-Allah / Executive Office of the Mayor

Trump raser mot å male «Black Lives Matter» på Fifth Avenue

New Yorks bystyre har gitt klarsignal til å male slagordet «Black Lives Matter» på berømte Fifth Avenue, foran Trump Tower. Det har fått den amerikanske presidenten til å se rødt.

Nå nettopp

Onsdag fyrte Donald J. Trump av en illsint tweet der han kalte det et «symbol på hat». Han krevde samtidig at byen heller bruker pengene på å bekjempe kriminalitet, melder TV-kanalen NBC.

– Kanskje ikke vårt store politi, som har blitt nøytralisert og hånet av en ordfører som hater og ikke respekterer dem, vil la dette symbolet på hat bli påført New Yorks største gate, skrev Trump, dagen etter at bystyret i New York vedtok et nytt budsjett som innebærer at politiet i byen får en milliard dollar mindre å rutte med neste år.

IRRITERT: President Donald J. Trump liker ikke at det skal males slagord mot rasisme på Fitfh Avenue. Foto: Evan Vucci / AP

Drapet på George Floyd i Minneapolis 25. mai førte til omfattende protester over hele USA. I Washington D.C. er «Black Lives Matter» malt i tolv meter høye gule bokstaver i en gate som fører frem til plassen foran Det hvite hus.

les også Rekordstor demonstrasjon i Washington: – Denne gangen tar det ikke slutt

Nå følger presidentens hjemby etter, og borgermester Bill de Blasio har varslet at malingen i New Yorks paradegate vil starte om få dager.

Dette bildet er tatt i Brooklyn. Nå skal et tilsvarende males på Fifth Avenue, foran Trump Tower. Foto: John Minchillo / AP

Onsdag tok borgermesteren til motmæle mot Trump i en twittermelding.

– Dette er ikke noe symbol på hat. Bare en forpliktelse til å sannhet. Bare i ditt sinn kan en bekreftelse av folks verdi være en skremmende ting, skrev han.

les også Washington D.C. med symbolsk hyllest til demonstrantene: – Det er en avvisning av Trump

Borgermesteren minner også Trump om at Fifth Avenue, og mye annet i nasjonen, ble bygget av svarte.

– Vi hedrer dem. At du ser det som en bakvaskelse av din gate er definisjonen av rasisme, skriver de Blasio.

SVARTE TRUMP: Bill de Blasio er borgermester i New York. Foto: Eduardo Munoz/Reuters

Publisert: 01.07.20 kl. 21:25

Fra andre aviser