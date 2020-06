VÆPNET ANGREP: Børsen i Karachi i Pakistan ble angrepet av væpnede menn mandag morgen norsk tid. Foto: AKHTAR SOOMRO / REUTERS

Politiet: Minst seks drept under angrep på børsen i Karachi

Minst seks personer er drept under et angrep på børsen i Karachi i Pakistan, opplyser politiet. Fire av de drepte er angripere.

Det melder nyhetsbyrået Reuters, som siterer politiet.

Tallet på antall drepte spriker imidlertid noe. Mens Reuters og andre medier melder at det er to drepte i tillegg til de fire angriperne, skriver blant annet nyhetsbyrået AP at to sikkerhetsvakter og en politimann er drept.

Det var mandag morgen norsk tid at børsen i Karachi ble angrepet av væpnede menn. Politisjef Ghulam Nabi Memon sier til nyhetsbyrået AFP at angriperne ankom i en bil, og at de kastet en granat mot bygningen før de begynte å skyte.

De første meldingene tydet på at en eller flere angripere greide å komme seg inn i bygningen, men at flere av dem raskt ble skutt av bygningens vakter.

Tungt bevæpnet politi var på plass kort tid etter og omringet børsen. Karachi er den største byen i Pakistan og hovedstaden i provinsen Sindh.

ANKOM I BIL: Politisjef Ghulam Nabi Memon sier til nyhetsbyrået AFP at angriperne ankom i en bil. Foto: ASIF HASSAN / AFP

Publisert: 29.06.20 kl. 09:09 Oppdatert: 29.06.20 kl. 10:21

