TEST-LEI: Da Donald talte til sine tilhengere i Tulsa, Oklahoma, var corona-situasjonen et sentralt tema. Foto: Sue Ogrocki / AP

Trump vil redusere corona-testing – for å få ned smittetallene

TULSA/OSLO (VG) President Donald Trump sa i sin tale i Tulsa, Oklahoma natt til søndag norsk tid at han har bedt sin egen regjering om å redusere antall tester av Covid 19 – for å få ned antall smittede i de offisielle statistikkene.

Trump, som holdt sitt første massemøte på 110 dager, forklarte sine tilhengere at USA hadde testet 25 millioner innbyggere til nå, langt mer enn noe annet land.

Men all testingen har også negative konsekvenser, ifølge presidenten:

– Ulempen er at den omfattende testingen fører til loggføring av flere tilfeller av viruset. Når du tester i en slik utstrekning, vil du finne flere tilfeller. Så jeg sa til mine folk, ro ned testingen, vær så snill. De tester og de tester, sa Trump, tydelig frustrert over det amerikanske helsevesenets insistering på å finne ut hvor mange som faktisk er smittet.

Møtet med velgerne i BOK-senteret i delstaten Oklahoma – som Trump vant med solid margin i 2016 og også ligger an til å vinne til høsten – fant sted til tross for skarpe advarsler fra lokale helsemyndigheter.

Advarslene skyldtes frykt for smitte når så mange mennesker oppholdt seg så tett inntil hverandre i så lang tid.

De fleste fremmøtte unnlot også å iføre seg ansiktsmasker, noe også Trump selv helst unngår.

Til nå har rundt 120.000 amerikanere mistet livet som følge av covid 19.

Smittetallene øker

Ifølge analyser utført av det amerikanske nyhetsbyrået AP har smittetallene økt i USA i det siste.

Mens det for to uker siden ble registrert om lag 21.400 nye smittede per dag, har dette økt til rundt 23.200 per dag nå.

I delstatene Florida, Georgia, Texas og Arizona – som alle har løst opp i sine restriksjoner, og dessuten stemte på Trump i 2016 – har også antallet dødsfall steget noe siden begynnelsen av juni.

Analysen konkluderer med at de økte smittetallene delvis skyldes økning i antall tester, og ikke nødvendigvis en reell økning av antall smittede i befolkningen. Tilfeller med milde symptomer ble tidligere i mindre grad testet, men dukker nå opp i de offisielle statistikkene.

Donald Trumps sannsynlige motstander i presidentvalget i begynnelsen av november, demokraten Joe Biden, kommenterte Trumps uttalelser på denne måten på Twitter:

«Få opp farten på testingen».

Biden har også kritisert at de som ønsket å høre Trump tale i Tulsa på forhånd måtte undertegne en erklæring om at de ikke holder Trumps valgkamporganisasjon juridisk ansvarlige dersom de skulle bli smittet under arrangementet.

TETT: De færreste Trump-tilhengerne Foto: LEAH MILLIS / X90205

Publisert: 21.06.20 kl. 08:35 Oppdatert: 21.06.20 kl. 08:54

