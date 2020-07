I TRØBBEL: Facebook-sjef Mark Zuckerberg får stadig flere annonsører mot seg. Her under en høring i den amerikanske kongressen i oktober 2019. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA

Annonsører boikotter Facebook: – Føles som et vendepunkt

Flere annonsører stiller seg bak en kampanje om å boikotte Facebook. Målet er å presse plattformen til å slå hardere ned på hatefulle ytringer og spredningen av falsk informasjon.

Boikott-kampanjen #Stop Hate for Profit som ble lansert av flere amerikanske borgerrettighetsgrupper 17. juni, har spredt seg som ild i tørt gress.

Denne uken ble Adidas, Ford, Target og Pfizer de siste av over 350 selskaper som ifølge Forbes støtter kampanjen, og som dermed har sluttet eller sagt at de midlertidig vil slutte å reklamere på Facebook. Boikotten har også spredt seg til Europa, der blant annet bilprodusentene Ford Europa og Volkswagen har kastet seg på.

Stephan Loerke, som leder den globale annonsørforeningen World Federation of Advertisers, sier til Financial Times at reklamebransjen nå for alvor har begynt å etterspørre store endringer hos de ulike plattformene på sosiale medier.

– Dette føles helt ærlig som et vendepunkt, sier han til avisen, og legger til at han tror boikotten vil få varig effekt.

– Antallet merkevarer som nå vurderer å endre sine langsiktige strategier og som krever strukturelle endringer i måten disse plattformene adresserer rase-intoleranse, hatefulle ytringer og skadelig innhold, er slående, sier han.

– Tjent på rasebasert hat

Bakgrunnen for boikotten er misnøye med hvordan Facebook håndterer hatefulle ytringer og spredningen av falsk informasjon på sine plattformer, og annonsørene blir i første omgang spurt om å ta en reklamepause i juli i år.

– I for lang tid har Facebook unnlatt å ta de nødvendige grepene for å stoppe spredningen av hatefulle løgner og farlig propaganda på sin plattform, skriver klesfirmaet Patagonia i sin begrunnelse for hvorfor de støtter kampanjen.

Leder Rashad Robinson i Color of Change, en av flere borgerrettighetsorganisasjoner som står bak kampanjen, sier i en pressemelding at organisasjonen flere ganger har latt seg overraske over Facebook-sjef Mark Zuckerbergs «engasjement når det kommer til å beskytte hvit overlegenhet, undertrykkelse av velgere og direkte løgner på Facebook».

– Facebooks manglende ledelse har aktivt fyrt opp under det rasebaserte hatet vi ser i landet vårt, og til og med tjent på at det sprer seg. Store selskaper kan kreve rettferdighet ved å holde tilbake pengene sine inntil Facebook blir mer ansvarlige overfor svarte samfunn på plattformen, sier han.

Også selskapene Microsoft og Starbucks har sluttet å annonsere på Facebook, men de har foreløpig ikke offisielt støttet boikott-kampanjen. Starbucks, som ifølge New York Times brukte hele 95 millioner amerikanske dollar på Facebook i 2019, sier de er i gang med diskusjoner med sine partnere.

– Vi stanser annonseringen på alle sosiale medier mens vi fortsetter diskusjonen internt, med våre mediepartnere og borgerrettighetsorganisasjoner om jobben med å stoppe spredningen av hatefylle ytringer, skriver de i en pressemelding mandag.

Facebooks annonseinntekter var ifølge E24 674 milliarder kroner i 2019, og nesten alt av selskapets inntekter stammer fra annonsesalg.

Det er likevel uklart hvor mye den pågående boikotten vil kunne skade selskapet, skriver CBS: Ifølge analysefirmaet eMarketer bruker over åtte millioner annonsører plattformen til å reklamere på, og de 100 største står bare for seks prosent av selskapets totale inntekter.

Kampanjen førte likevel Facebook-aksjen ned over åtte prosent før helgen, og Facebook-sjef Mark Zuckerberg lovet å ta grep, skriver E24.

– Vi utvider våre annonseregler til å forby påstander om at folk av en bestemt rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religiøs tilknytning, kaste, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller immigrasjonsstatus, er en trussel mot andres fysiske trygghet, helse eller overlevelse, skrev sjefen Mark Zuckerberg i et langt innlegg på sin Facebook-side fredag.

Facebook, som fra før har brukt store ressurser på faktasjekking av innhold på sine plattformer, skal fra nå av merke «nyhetsverdige» innlegg som bryter retningslinjene, opplyste Zuckerberg i innlegget.

«BOOGALOO BOIS»: Væpnede aktivister, flere med påstått tilknytning til bevegelsen «boogaloo bois» dukket opp under flere demonstrasjoner mot coronarestriksjoner i USA i april og mai. Her i Concord i New Hampshire 2. mai. Ifølge Washington Post har gruppen i stor grad brukt Facebook til å organisere seg. Foto: Michael Dwyer / AP

Til tross for kritikken arbeider selskapet løpende med å granske innhold på sine sider og å fjerne kontoer som bryter med retningslinjene. Tirsdag kveld kunngjorde de ifølge Washington Post at har fjernet flere hundre kontoer med tilknytning til den såkalte «boogaloo»-bevegelsen, en gruppe med uttalt mål å fremprovosere borgerkrig i USA. Gruppen knyttes blant annet til drapet på en politimann i California 29. mai.

Facebook nevner ikke den pågående boikotten som begrunnelse, men sier at de har undersøkt kontoene i lys av flere politietterforskninger mot denne grupperingen.

Fikk kjeft for Trump-meldinger

Mark Zuckerberg har tidligere fått pepper fra egne ansatte for å ikke fjerne eller merke enkelte av president Donald Trumps uttalelser på Facebook, slik Twitter har gjort flere ganger i det siste. Spesielt gjaldt dette uttalelser som kunne tolkes som oppfordring til vold og meldinger om valgfusk.

– Facebooks uvilje mot å ta ned Trumps egging til vold gjør at jeg skammer meg over å jobbe her, skrev blant annet programvareingeniøren Lauren Tan på Twitter.

Zuckerberg har tidligere sagt til Fox News at han ikke mener selskaper som Facebook skal ta på seg rollen med å være «forvaltere av sannheten».

