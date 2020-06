STRAMMER INN: Det sosiale nettverket Reddit består av flere underfora, kjent som «subreddits». Mer enn 2000 av dem blir nå stengt. Foto: Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN

Reddit og Twitch strammer inn: fjerner pro-Trump-nettverk

Underforumet «r/The_Donald» var et av de mest aktive på Reddit. Også spillplattformen Twitch stengte en populær pro-Trump-gruppe mandag.

Fjerningen av blant annet det Trump-vennlige underforumet, det venstrevridde «ChapoTrapHouse» og 2000 andre underfora, skjer i forbindelse med en innstramming for å forebygge hatefulle ytringer.

De fleste av underforaene var ifølge Reddit inaktive.

Endringene skjer i etterkant av en brukerprotest knyttet til Black Lives Matter-bevegelsen. Flere underfora protesterte mot Reddits avslappede holdning til hatefulle ytringer og rasistisk innhold.

Reddit er et brukerstyrt sosialt nettverk som lenge har vært kjent for å legge få restriksjoner på ytringer og innhold.

I en telefonsamtale med journalister mandag sier Reddit-sjef Steve Huffman at han har slitt med å balansere verdier knyttet til ytringsfrihet og verdier knyttet til «menneskelig anstendighet».

Det sosiale nettverket har også tidligere slått ned på blant annet hevnporno. Da forklarte en tidligere Reddit-leder, Jessica Moreno, at hensynet til ofrene måtte veie tyngre enn Reddits ønske om absolutt ytringsfrihet.

«The_Donald» og «ChapoTrapHouse» er populære tråder som over lang tid har brutt med det sosiale nettverkets tidligere retningslinjer. Førstnevnte er et underforum som består av Trump-vennlig innhold, i form av diskusjoner, memes og lignende. Forumet hadde over 700.000 abonnenter da det ble stengt mandag.

«ChapoTrapHouse» er dannet ut fra «dirtbag left»-podkasten med det samme navnet. Underforumet har tidligere fått mye kritikk for trakassering.

Nye retningslinjer

Blant retningslinjene som nå innføres, er et krav om å «ta mennesket i betraktning».

«Husk mennesket. Reddit er et sted for å skape fellesskap og tilhørighet, ikke for å angripe marginaliserte eller sårbare menneskegrupper. Alle har rett til å bruke et Reddit som er fritt for trakassering, mobbing, og voldstrusler. Underfora og mennesker som oppfordrer til vold eller fremmer hat basert på identitet eller sårbarhet, vil bli utestengt,» lyder et utdrag fra de nye retningslinjene.

Steve Huffman understreker at nettsamfunnet vil fortsette å fremme ytringsfrihet.

– Men alle våre underfora, også de politiske, må forholde seg til våre retningslinjer, sier han.

Også den Amazon-eide spillplattformen Twitch har mandag stengt en populær pro-Trump-gruppe etter rasistiske og hatefulle ytringer.

– Hatefull oppførsel er ikke tillatt på Twitch. Vi gjør ingen unntak for politisk eller nyhetsverdig innhold – og vil iverksette tiltak for at brudd på reglene blir rapportert til oss, sa en talsperson for spillplattformen.

Publisert: 29.06.20 kl. 20:37 Oppdatert: 29.06.20 kl. 22:50

