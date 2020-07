I SORG: Familien fra Stockholm sørger over Amin Salayevs (22) død, og er skuffet over at svenskene ikke tar coronaviruset mer på alvor. Foto: Harald Henden, VG

Familien til Sveriges antatt yngste corona-offer: – Vi må begynne å ta viruset på alvor

STOCKHOLM (VG) Da familien mistet Amin til coronaviruset i april, kun 22 år gammel, håpet de at hans død skulle bli en enorm vekker for det svenske folk. Slik ble det ikke, mener de.

En arabisk sørgesang spilles halvhøyt over en mobilhøyttaler på Strand kirkegård, like utenfor Stockholm i Sverige.

Ramina Salayeva (16) titter bort på foreldrene Rena og Ekhtibar Salayev, som ser med tunge blikk ned på graven, der broren og sønnen Amin Salayev ligger. Han ble bare 22 år gammel.

– Det føles helt tomt, sier Ramina.

Foreldrenes hender holdes ut i hoftehøyde, og hodene er bøyd ned mot brystet i bønn. De gir gravstøtten en klem, og pynter den med friske blomster og enda flere lys.

Siste farvel

– Det er vanskelig å beskrive følelsen av å miste et søsken, sier Ramina.

Dagen hun skulle ta farvel med broren satt hun utenfor rommet hans på sykehuset og turte ikke gå inn.

Familien hadde fått en telefon fra legen, som sa det ikke var mulig å redde livet hans. De dro til sykehuset, og fikk på seg beskyttelsesutstyr for et siste farvel.

Ute på gangen fikk en lege roet ned Ramina, og rådet henne til å få litt tid med broren før han gikk bort. Til slutt gikk hun inn.

– Det går ikke an å forberede seg mentalt på noe sånt, sier Ramina.

16-åringen hadde fortsatt håp mot slutten, og trodde storebroren skulle klare seg.

– Jeg ville ikke tro på at han skulle dø. Det tok så lang tid, det kjentes ut som hundre år.

Amin kunne ikke prate på slutten, og sov mesteparten av tiden på sykehuset. Den 27. april sovnet han inn for siste gang på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

22-åringen antas å være den yngste som har dødd av coronaviruset i Sverige, og hadde ifølge familien ingen underliggende sykdommer.

Fikk ikke puste

Det var i begynnelsen av april at Amin begynte å få vondt i halsen og hodet. Etter hvert fikk han feber, og tørrhosten kom stadig hyppigere, og han lå mye på sofaen i stuen og hvilte.

Da Amin etter noen dager hadde vanskeligheter med å puste, ringte familien etter ambulanse.

– Da fikk vi beskjed om å gi han vann med sitron og smertestillende. Han holdt på å dø, og de ba oss gi han vann, sier Ramina.

«Amin» i gull dingler fra side til side rundt halsen hennes mens hun rister på hodet.

– Vi visste ikke hva vi skulle gjøre for å få dem til å forstå alvoret. De ville snakke med han, men han kunne ikke prate, han fikk jo nesten ikke puste, sier faren Ekhtibar.

Dagen etter var pusten til Amin blitt enda verre, og denne gangen kom ambulansen og hentet han.

Faren peker på merkene i oppgangen etter båren sønnen ble fraktet ut på.

Dagen etter fikk Amin påvist coronasmitte, og de neste tre ukene på intensivavdelingen måtte familien holde kontakten via videosamtaler frem til han døde.

– Det var ingen kontakt å få, han sov bare. Det var utrolig vanskelig, sier søsteren.

– Må begynne å bry oss

Ifølge VGs oversikt er det søndag registrert totalt 74.898 smittetilfeller av coronaviruset i Sverige, og 5526 døde.

Landets statsepidemiolog Anders Tegnell har måttet tåle hard kritikk for Sveriges valg av corona-strategi, som har gått spesielt hardt utover sykehjemmene i landet.

Sofia Wallström, direktør i IVO, sa tirsdag denne uken at nesten halvparten av alle som har dødd av coronaviruset i Sverige det første halvåret har bodd på sykehjem.

Familien fra Stockholm uttalte til flere svenske aviser i slutten av april at de håpet Amins død skulle være en vekker for det svenske folk, da man så at også unge kunne dø av viruset.

– Jeg synes ikke det har skjedd noen endring i det hele tatt. Vi må begynne å bry oss om hverandre. Jeg synes Sverige har gjort en dårlig jobb, sier Ramina.

TOK SØNNEN: Ekhtibar Salayev håper ingen andre må oppleve det å gravlegge sønnen sin på grunn av coronaviruset. Foto: Harald Henden, VG

Faren er enig, og mener folk i landet «flyr rundt som om alt er normalt».

– Vi må begynne å ta viruset på alvor, sier han.

Minner

Rundt dem i hele stuen henger bilder til minne om Amin.

– Jeg bare venter på å høre at han tar i døren som vanlig, og at han skal komme hjem igjen, sier Ekhtibar.

Tårene presser på, og datteren legger en trøstende hånd oppå farens.

I leiligheten i Skärholmen i Stockholm har livet til familien måttet gå videre, men på rommet til Amin har tiden stått stille.

– Vi har ikke pakket ned noen av tingene hans, det er som da han forlot det, sier søsteren, som deler samme soverom.

På nattbordet ved sengen ligger Amins gullkjede. Et par hodetelefoner er slengt over PC-skjermene i hjørnet, og på kommoden står et tosifret antall parfymer klare til bruk.

Ramina titter bort mot brorens seng, som står overfor sin.

– Det kjennes tomt her nå alene.

