FBI: Kina presser dissidenter hjem fra USA

Ifølge FBI skal en kinesisk utvandrer ha fått to alternativer: reise hjem til Kina – eller ta sitt eget liv. PST utelukker ikke at det kan skje i Norge også.

Kinesiske agenter driver med utpressing av utvandrere for å få de hjem fra USA, hevdet FBI-direktøren i en tale til Hudson-instituttet i Washington tirsdag.

– Flere hundre kinesere som bor i USA, har blitt oppsøkt av agenter som del av en global kampanje mot utvandring fra Kina – kjent som Operasjon revejakt, sier FBI-direktør Christopher Wray. Det skriver The Guardian.

I en tale om sikkerhetstrusselen fra Kina, sa FBI-direktøren at kontraetterretningen fra Beijing var den største trusselen over tid mot amerikansk informasjon, intellektuell eiendom og økonomiske livskraft.

I talen kom han med eksempel på hvordan Kina presser utvandrere hjem.

– I et tilfelle der de ikke kunne finne en person, sendte kinesiske styresmakter en utsending for å besøke familien til personen i USA. Meldingen som ble levert, var at personen hadde to alternativ, enten å returnere til Kina med en gang eller å ta sitt eget liv.

I talen sa Wray at «Kina beskriver Operasjon revejakt som en slags internasjonal antikorrupsjonskampanje».

Han fortsatte:

– Det er den ikke. Operasjonen i stedet et omfattende grep av Xi for å gå etter kinesere han ser på som trusler og som bor utenfor Kina, over hele verden.

– Vi snakker om politiske rivaler, dissidenter og kritikere som ønsker å avsløre de omfattende bruddene til Kina på menneskerettighetene.

Operasjon revejakt ble ifølge The Guardian lansert for seks år siden av president Xi Jinping. Årsaken skal tilsynelatende ha vært å forfølge korrupte embetsmenn og bedriftsledere som rømte til utlandet.

Hovedmålet til operasjonen nå er å slå ned på og undertrykke ytterligere dissens blant utvandrede kinesere, hevder FBI-direktøren.

VG har spurt seniorforsker ved NUPI Henrik Stålhane Hiim om operasjonen:

– Den ble lansert kort tid etter den store antikorrupsjonskampanjen til Xi. Den har vært verdensomspennende.

– Det er nok litt blandet hvem de går etter. Det stemmer nok at de har gått etter korrupte personer. Men det er heller ingen tvil om at de har jaktet på dissidenter også.

PST utelukker ikke Norge

Ifølge Wray skjer denne utpressingen for å hente hjem kinesere ikke bare i USA, men også i andre land. Han sier at FBI har arbeidet med samarbeidspartnere for å forhindre kinesiske forsøk på slike trusler.

– Kinesiske borgere i USA blir ofte tvunget hjem av lite skjulte trusler mot familiene deres hjemme i Kina, sier Wray.

På spørsmål fra VG i hvilken grad utpressing har skjedd eller skjer mot kinesiske borgere bosatte i Norge, svarer PST:

– Vi kan ikke utelukke at dette også skjer i Norge. Men vi har ingen videre kommentar utover det, sier Martin Berntsen seniorrådgiver i PST.

Halvparten av kontraetterretningssaker

FBI-direktøren sier videre at nesten halvparten av de 5000 aktive kontraetterretningssakene til FBI, er relaterte til Kina.

Han sier videre at kinesisk spionasje og tyveri utgjør den den største langvarige trusselen mot fremtiden til USA, skriver BBC.

FBI åpner ifølge Wray en kontraetterretningssak relatert til Kina hver tiende time.

Kina skal også være involverte i massehacking, identitetstyveri og spionasje mot intellektuell eiendom, sier Wray som peker på at FBI for øyeblikket etterforsker 1000 saker som går på «Kinesiske forsøk og faktiske tyveri av teknologi».

– Kina jobber helstatlig for å bli verdens eneste supermakt, med alle tilgjengelige middel.

På spørsmål fra VG om kinesisk cyberaktivitet har endret seg fra forrige vurdering, svarer PST:

– Det er ingen endringer i cybertrusselen mot Norge, sier Berntsen.

