211 migranter i italiensk båtkarantene: 28 bekreftet coronasmittet

På grunn av coronaviruset stengte Italia havnene for migranter 8. april. – Folk fortsetter likevel å prøve å komme seg fra Libya og over til Europa, sier Leger uten grenser.

211 migranter som ble reddet fra smuglerbåter i Middelhavet ankom Sicilia med skipet Sea Watch 3 søndag, ifølge skipets Twitter-profil.

Italienske myndigheter stengte havnene sine på grunn av coronaviruset 8. april, og flere av redningsbåtene som vanligvis patruljerer langs den libyske kysten måtte gå i land.

Nå har flere redningsfartøyer igjen kommet seg ut på havet og har i noen tilfeller også fått overføre migranter til italienske karantenebåter.

Den tyske redningsflåten Sea Watch, sier at migrantene som søndag ankom øya ble reddet fra ulike båter som hadde reist fra Libya i forrige uke. De ble overført til båtkarantene på den italienske fergen Moby Zazá som ligger i havn på Sicilia, før de får gå i land.

Onsdag kom meldingen om at 28 av dem har fått påvist coronasmitte.

OPPOSISJONSLEDER: Matteo Salvini kritiserer den italienske regjeringens begrensede gjenåpning av havnene. Foto: MAURIZIO BRAMBATTI / ANSA

Den italienske opposisjonslederen Matteo Salvini uttalte ifølge nyhetsbyrået AP at de positive testene beviser at migranter er en trussel.

– Mens Conte tar sikkerhetsdekretet fra hverandre og åpner havnene, bringer NGOer COVID-19-migranter til Italia. Folkehelse er i fare, tvitret han og la til: «#stopinvasion.»

– Havet er eneste vei ut av Libya

Hassiba Hadj Sahraoui, humanitærrådgiver i Leger uten grenser, forteller til VG at situasjonen for migranter og flyktninger i Libya er uutholdelig – med både manglende tilgang til helsehjelp og en eskalerende konflikt i landet.

I tillegg har grensene blitt stengt som følge av coronautbruddet, og FN har midlertidig suspendert alle flyginger ut av Libya.

– Så situasjonen har bare blitt verre. Den eneste veien ut av Libya er over havet, sier Sahraoui.

– På toppen av det, så var destinasjonen – Italia – et av landene som ble tidligst og hardest rammet av covid-19.

I påskehelgen forsøkte rundt 800 mennesker å flykte fra Libya, til tross for at færre redningsbåter var på vannet. I deler av mai var det ifølge FN ingen redningsfartøy fra ideelle organisasjoner i området.

De fleste som har reist i perioden etter Italia stengte havnene, har blitt plukket opp av den libyske kystvakten og fraktet tilbake til Libya. Andre har klart å komme seg helt til Italia for egen maskin, ifølge Sahraoui.

– Noen har også forsvunnet. Det er alarmerende, sier hun.

– Hvorvidt ideelle organisasjoner er på vannet eller ikke, er ikke en faktor i folks avgjørelse om å forlate Libya. De fortsetter å reise over vannet uansett.

Sos Méditerranée, som driver det norske redningsfartøyet «Ocean Viking», satte seil mot Libya for å bistå mandag. Torsdag skriver de på Twitter at de har gjort sin første redning. De reddet 51 personer, inkludert en gravid kvinne, fra en drivende trebåt.

– Til tross for pandemien, er situasjonen i Middelhavet kritisk. Folk fortsetter å flykte fra det krigsherjede landet Libya, og de risikerer livene sine på båter som ikke er sjødyktige for å komme i trygghet, uttalte organisasjonen tidligere denne uken, og la til at de har jobbet for å tilpasse arbeidet til den pågående coronakrisen:

– Teamet har gjennomgått en 14 dagers karantene og grundige forberedelser for å kunne arbeide under covid-19.

– Restriksjonene setter liv i fare

Ifølge Missing Migrants Project, som drives av den Internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM), har 247 personer så langt i år forsvunnet eller mistet livet på migrasjonsruten over det sentrale Middelhavet.

Italia har også tidligere innført forbud mot at ideelle organisasjoners redningsbåter får legge til kai langs den italienske kysten.

Sahraoui i Leger uten grenser mener myndighetene i landet har brukt coronaviruset som påskudd til å gjeninnføre forbudet.

– Dette handler ikke om folkehelse eller å skåne befolkningen, men å forsterke en allerede eksisterende politisk kurs, sier hun.

At Italia har åpnet for å la migranter fra noen av båtene gå i båtkarantene og deretter i land, mener Sahraoui er et steg i riktig retning.

– Vi håper italienske myndighetene nå vil fortsette å strekke seg for å finne en balanse mellom smittevern og individers rettigheter, sier hun.

Sahraoui utroper maltesiske myndigheter som verstingen per i dag. Hun viser til meldinger om at maltesiske myndigheter har hyret kommersielle båter til å tilbakedrive migranter som kommer sjøveien fra Libya. Dette bekrefter også FNs høykommissær for menneskerettigheter.

FN gikk i mai ut og oppfordret myndigheter til å løfte restriksjonene mot redningsbåter:

– Restriksjonene setter liv i fare, og må løftes umiddelbart, skrev FNs menneskerettsråd i uttalelsen tidlig i mai.

– Til tross for pandemien, skal søk og redningsaksjoner videreføres og rask ilandstigning sikres, i tråd med folkehelsetiltak.

Oppfordringen var ifølge FN en reaksjon på meldinger om at myndigheter på grunn av coronatiltak unnlot å assistere og sendte tilbake personer som kom i båt over en av verdens dødeligste migrasjonsruter.

