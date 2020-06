forrige









India forbereder seg på smitteeksplosjon: – Vi er utslitte

10.000 sykehussenger i papp og 500 togvogner som feltsykehus. India jobber på spreng med å forberede seg på flere corona-tilfeller.

Nå nettopp

– Det er bekymringsverdig. Antall smittede stiger fortsatt eksponentielt og helsesystemet er overveldet. Vi er utslitte, sier legen Harjit Singh Bhatti over telefonen til VG fra India.

Han er leder for Progressive Medicos og Scientists Forum (PMSF), en frivillig aktivist-forening av leger og andre medisinske eksperter.

India har hatt over 10.000 daglige smittetilfeller de siste ukene og med over 490.000 smittetilfeller totalt, er det bare USA, Brasil og Russland som nå har flere bekreftede smittede enn India, viser VGs oversikt.

SMITTEUTVIKLING: Her ser du utviklingen i daglige registrerte smittede i USA, India og Brasil per 25. juni. India registrerte i underkant av 17.000 nye tilfeller torsdag. Foto: Skjermdump: VG

Og samtidig som både restauranter, kjøpesentre og religiøse steder gjenåpnes, fortsetter smitten å øke: Torsdag morgen meldte landet om i underkant av 17.000 nye tilfeller, det høyeste tallet siden starten på coronautbruddet.

– I en populasjon av 1,3 milliarder mennesker, har vi gjort 7,5 millioner tester de siste fire månedene. Men testingen går likevel for sakte, mener Singh Bhatti.

Bare i hovedstaden New Delhi bor det over 20 millioner mennesker, og de lokale myndighetene regner ifølge Reuters India med at de vil trenge 150.000 sengeplasser innen slutten av juli.

De tror byen da vil ha over en halv million smittede.

TOG-SYKEHUS: Togselskapet Indian Railways har gitt myndighetene mulighet til å bruke 500 togvogner for å huse og behandle coronapasienter i Indias hovedstad New Delhi. Foto: STR / EPA

Sykesenger av papp

For å nå målet, jobbes det på spreng med flere alternative løsninger: Et religiøst senter fylles opp med 10.000 senger laget av papp, og togselskapet Indian Railways har stilt 500 togvogner til disposisjon som feltsykehus.

– Væpnede styrker har blitt kalt ut for å gi medisinsk hjelp til covid-19-pasienter som holdes i togvogner i Delhi, skriver landets innenriksminister Amit Shah på Twitter tirsdag, og kunngjør også at myndighetene er i god gang med å få i stand de ekstra sengeplassene.

I dag er rundt halvparten av de totalt 13.400 sykehussengene som er satt av til coronapasienter i byen i bruk, skriver Reuters India.

– Helsesystemet i India er 75 prosent privat. Men de fleste innbyggerne har ikke råd til privat hjelp og det offentlige helsesystemet har ikke nok ressurser til å hjelpe alle pasientene, kapasiteten er sprengt, sier Singh Batti til VG.

– Hva gjør pasientene som ikke har råd til privat behandling?

– De må vente på å få en sengeplass på offentlige sykehus eller samle inn penger til en plass i det private. Det er alvorlig, sier legen, som tidligere i juni sa til nyhetsbyrået AP at situasjonen var en «tidsinnstilt tikkende bombe».

SMITTEBEKYMRING: Helsepersonell i fullt smittevernutstyr går onsdag gjennom slummen i millionbyen Mumbai for å teste innbyggere for coronaviruset. Foto: INDRANIL MUKHERJEE / AFP

Regiondirektør for Sørøst-Asia i Verdens helseorganisasjon (WHO), Poonam Khetrapal Singh, sier til ABC Australia at India tidlig tok grep for testing, smittesporing og opplæring av helsearbeidere.

– Likevel, som i andre land, er det et konstant behov for å øke kapasiteten og håndteringen av viruset, sier hun.

Lockdown-effekten

Indias statsminister Narendra Modi innførte en streng ti ukers lockdown i april: Alle landets innbyggere ble bedt om å holde seg hjemme, busser og tog sluttet å gå, og nesten alle forretninger ble stengt.

Dette bidro til å holde smitten under kontroll, men de økonomiske konsekvensene gjorde kampen for å overleve enda tøffere for landets mange fattige – som uansett ofte bor for tett til at smitteverntiltakene kan overholdes.

Landets nedstengning er nå delvis opphevet, og Singh Bhatti sier til VG at dette er en av flere årsaker til at smitten nå øker.

– Regjeringen prøver, men de har ikke gjort nok. De må vise folket at de bryr seg, at de tar dette på alvor, sier han.

– Hvordan?

– Vi er i midten av en krise nå, så det er ikke lett. Men vi må teste mer – gå fra hus til hus, teste, isolere og bryte smittekjeden. Dette er avgjørende. Deretter må det settes mer penger i det offentlige helsevesenet, bygges flere midlertidige sykehus og utvide bemanningen.

Publisert: 26.06.20 kl. 20:56

