Tre delstatar i USA har registrert dødstaltopp det siste døgnet

Dei tre delstatane Alabama, Florida og Nord-Carolina meldte alle tysdag om det høgste hoppet i dødstal frå ein dag til ein annan. Samtidig fortset smitten å auka i USA.

Talet over nye smittetilfelle i USA starta å stiga for rundt seks veker sidan, spesielt i sør og vest i delstatar som Arizona, California, Florida og Texas, delstatar som var tidlege med å løfta dei innførte restriksjonane.

Den tredje mest folkerike delstaten i USA, Florida, meldte tysdag om ein auke på 133 nye dødsfall knytt til covid-1-sjukdom. Auken bringar det totale dødstalet i delstaten til over 4500, skriv nyheitsbyrået Reuters.

Den førre toppen for dødstal i Alabama kom for under ei veke sidan, då med 120 nye registrerte dødsfall. Søndag meldte Alabama også om det høgste registrerte talet over nye smittetilfelle på éin dag til nå for delstaten.

Nabostaten Alabama meldte tysdag om 40 nye dødsfall, fire fleire enn førre topp som kom 10. juli. Totalt har over 1100 døydd så langt i Alabama.

Også delstaten Nord-Carolina på austkysten rapporterte tysdag om høgste registrerte nye dødsfall, med 35 nye registrerte døde. Til saman har over 1110 menneske smitta med coronaviruset, døydd i delstaten, ifølge nyheitsbyrået.

Så langt har totalt har 3.397.069 personar blitt smitta av coronaviruset i USA og 136.117 har døydd, viser oversikta til VG. Måndag blei det registrert 58.114 nye smittetilfelle i landet og 400 nye dødsfall.

Publisert: 14.07.20 kl. 22:31

